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Günay Tuncel son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 22:24 | Son Güncelleme

SOLUNUM ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Günay Restoran'ın eski sahibi Günay Tuncel son yolculuğuna uğurlandı.  Günay Tuncel'in cenaze namazı Zincirlikuyu Camii'nde kılındı.

Ümit UZUN-Güven USTA/İSTANBUL,(DHA)-SOLUNUM ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Günay Restoran'ın eski sahibi Günay Tuncel son yolculuğuna uğurlandı.

Günay Tuncel'in cenaze namazı Zincirlikuyu Camii'nde kılındı. Cenazeye, Tuncel'in ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Tuncel'in oğlu Büke Tuncel taziyeleri kabul etti. İkindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Tuncel'in naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanlığına defnedildi.

“SON GAZİNOCU, ONU DA KAYBETTİK"

Günay Tuncel'in arkadaşı İsmet Çınkı, “Günay ağabey, bizim 40 yıllık dostumuz, ağabeyimizdi. İstanbul'un efsaneleri vardır, Galata Kulesi, Kız Kulesi, boğaz gibi Günay ağabey de onlardan birisiydi. Günay ağabey çok zengin bir insan değildi ama çok varlıklıydı. Herkese çok iyilik yaptı. Birçok sanatçıyı şu anda bulundukları yere getirdi. Öldüğü güne kadar projelerin peşinde koştu. Bizim için çok büyük bir kayıp. Bir yıldız kaydı, gönül isterdi ki böyle bitmesin. Ama her canlı maalesef ölümü tadıyor. Çok üzgünüz.ö dedi. Necat Hepkon ise, “Gazinoculuk da bitti artık. Son Günay'dı. Fahrettin Aslan, ardından Günay, son gazinocu onu da kaybettik." ifadelerini kullandı.

“İNSAN GİBİ İNSANDI"

Arkadaşı İzzet Öz, “Dünyanın en tatlı adamlarından biridir. Futbolu çok sever. Her zaman keyif almıştır. Ama özellikle müzikal anlamda duyarlıdır. Gerçekten prodüktör gibidir. Çok yaratıcıydı. Dünya tatlısı bir insandı. Benim için en önemli tarafı biz Günay'ın bahçesinde evlenmiştik. Başımız sağ olsun." diye konuştu.

Günay Tuncel'in eşinin babası Kemal Erbaydar ise, “Hayatım boyunca gördüğüm en beyefendi bir insanı kaybettik. İnsan gibi insandı. Bize kötü bir şaka yaptı. Söylenecek bir şey yok. İyilik timsali enfes bir adamdı." dedi.

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