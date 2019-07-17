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Günay, üniversite hayali ile çalışırken otobüsten düşüp öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2019 12:35 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde hareket halindeki halk otobüsünün açık olan kapısından düşerek, hayatını kaybeden Günay Gönülaçar'ın (18) Dilovası'ndaki baba evinde yas var.

Günay, üniversite hayali ile çalışırken otobüsten düşüp öldü

Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN/DİLOVASI(Kocaeli),(DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde hareket halindeki halk otobüsünün açık olan kapısından düşerek, hayatını kaybeden Günay Gönülaçar'ın (18) Dilovası'ndaki baba evinde yas var. Baba Aslan Gönülaçar, üniversite sınavına giren kızının okul masraflarını karşılayabilmek çalıştığını anlatarak, "Şoför otobüs durmadan kapıyı neden açtı? Olaydaki ihmal bu, şoför çok hatalı. Kızım 18 yaşına mayıs ayında girmişti, körpecik çocuğum öldü" diye konuştu.
Olay, dün sabah Gebze Sultan Orhan Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Dilovası'nda ailesiyle yaşayan Günay Gönülaçar, çalıştığı restorana gitmek için evden çıkıp . halk otobüsüne bindi. Gönülaçar, otobüs çalıştığı restoranın bulunduğu alışveriş merkezinin önüne geldiği sırada ise inmek için kapıya yaklaştı. Genç kız, hareket halindeki otobüsten inmeye çalıştığı sırada ise dengesini kaybederek düştü. Otobüsün altında kalan genç kız, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak Günay Gönülaçar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otobüs şoförü Yüksel Kara, çıkarıldığı adliyede dün tutuklandı.
OKUL MASRAFLARINI ÇIKARMAK İÇİN ÇALIŞIYORDU
Bu sabah Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek olan cenazeyi bekleyen acılı aile, evlerinin önünde taziyeleri kabul etti. Kızının okul masraflarını çıkarmak için çalıştığını anlatan baba Aslan Gönülaçar, "Kızım Günay Gönülaçar, sabah saatlerinde evden çıktı. Alışveriş merkezinde bir restoranda işe başlamıştı, üniversite sınavını kazanırsa okul başlayana kadar masraflarını karşılamak için çalışıyordu. Evden sabah çıktı. Otobüs ineceği yere yaklaşınca açık olan ön kapıdan iniyor. Ancak otobüs hala hareket halinde. Kızım otobüsten iner inmez otobüsün altına giriyor" dedi.
'KÖPRECİK ÇOCUĞUM ÖLDÜ'
Baba Gönülaçar şoförün hatalı olduğunu ifade ederek, "Olayda şoförün hatası var. Şoför otobüs durmadan kapıyı neden açtı? Olaydaki ihmal bu, şoför çok hatalı. Yolcu düğmeye bastıktan sonra, nerede durak varsa orada durdurursun otobüsü. Kapıyı açarsın yolcun iner. Kızım 18 yaşına mayıs ayında girmişti, körpecik çocuğum öldü" diye konuştu.
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Günay, üniversite hayali ile çalışırken otobüsten düşüp öldüGünay, üniversite hayali ile çalışırken otobüsten düşüp öldüGünay, üniversite hayali ile çalışırken otobüsten düşüp öldüGünay, üniversite hayali ile çalışırken otobüsten düşüp öldü

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