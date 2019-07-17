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Günay, üniversite hayali ile çalışırken otobüsten düşüp öldü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2019 18:22 | Son Güncelleme

SON YOLCULUĞUNA MEZUNİYET CÜBBESİYLE UĞURLANDI Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan otopsi işleminin ardından Günay Gönülaçar'ın cenazesi, Dilovası Orhangazi Mahallesi'nde bulunan evine getirilerek helallik alındı.

Günay, üniversite hayali ile çalışırken otobüsten düşüp öldü (2)

SON YOLCULUĞUNA MEZUNİYET CÜBBESİYLE UĞURLANDI
Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan otopsi işleminin ardından Günay Gönülaçar'ın cenazesi, Dilovası Orhangazi Mahallesi'nde bulunan evine getirilerek helallik alındı. Cenaze daha sonra aynı mahallede bulunan Çardaktepe Camii'ne götürüldü. Burada kılınan cenaze namazına babası Aslan Gönülaçar, annesi Gülizar Gönülaçar, okul arkadaşları, öğretmenleri ve vatandaşlar katıldı. Baba Aslan Gönülaçar cenazede güçlükle ayakta durabildi. Kızının tabutu başında gözyaşı döken Aslan Gönülaçar, "Kuş gibi evden çıktı kızım, kuş gibi uçtu gitti, kuş gibi can verdi" diye ağıt yaktı.
Günay Gönülaçar'ın tabutuna, okul arkadaşları tarafından bu yıl mezun olduğu Dilovası Yahya Kaptan Anadolu Lisesi'nin mezuniyet cübbesi konuldu. Kılınan cenaze namazının ardından Günay Gönülaçar'ın cenazesi Orhangazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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Günay, üniversite hayali ile çalışırken otobüsten düşüp öldü (2)Günay, üniversite hayali ile çalışırken otobüsten düşüp öldü (2)Günay, üniversite hayali ile çalışırken otobüsten düşüp öldü (2)Günay, üniversite hayali ile çalışırken otobüsten düşüp öldü (2)

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