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Günaydın: “Sünnet çok ciddi bir cerrahi işlem”

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.06.2019 15:59 | Son Güncelleme

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç.

Günaydın: “Sünnet çok ciddi bir cerrahi işlem”

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mithat Günaydın, sünnetin çok ciddi bir cerrahi işlem olduğunu söyledi.
Büyük Anadolu Hastanesi Çocuk Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mithat Günaydın, sünnet işlemi gerçekleştirilmesindeki önemli hususlara değinerek, dikkat edilmesi gerekilen konular hakkında bilgi verdi. Çocuk sünnetinin çok önemli bir cerrahi işlem olduğunu belirten Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Murat Günaydın, “Sünnet boşaltım ve cinsel organ olan peniste uygulanan çok ciddi bir cerrahi işlemdir. Hastane koşullarında ameliyathane yapılması en doğru yaklaşımdır. Sünnet öncesi çocuk mutlaka muayene edilmelidir. Fıtık, inememiş testis, hipospadias, bu muayene sırasından tanı alabilir” dedi.

“Sünnet, çocuk cerrahları ve ürologları tarafından yapılmalı”
İnsanların sünnet işlemini hafife aldığını ifade eden Günaydın, “Hala sünnetçiler doktor refakatinde de olsa sünnet yapmakta, yasak olmasına rağmen termo koterle sünnet yapılmakta bir de üstelik koter lazer diye halkı kandırılmaktadır. Termo koter yakarak kesen bir alettir ve ileri ki yıllarda cilt kanserine neden olabilmekte, yanığa bağlı kontraktür oluşmakta, bu da işeme deliğinin kapanmasına yol açmaktadır. Bu nedenle sünnet, çocuk cerrahları ve ürologları tarafından yapılmadır ” diye konuştu.

“3 ile 5 yaş arası çocuklara sünnet yapılması önerilmez”
Cinsel kimliği ilgilendiren psikolojik faktörler nedeniyle 3 ile 5 yaş arası çocuklara sünnet yapılmayı önermeyen Günaydın, “Sünneti çocuklar için bir travma haline dönüştürmeden, korku yaşamasına izin vermeden hafif bir anestezi altından yapılması gerekiyor. Yeni doğan döneminde sünnet yapılması hekimler arasında tartışmalı bir konudur. Yara iyileşmesinin hızlı olması, kanama ihtimalinin daha az olması gibi avantajları varken, bezlenen bebekte yara fonksiyonu riski artması bu nedenle oluşabilecek enfeksiyonda kolaylıkla bebeğin sepsise girebilmesi, bebeklerde sünnet derisi doğal olarak glans penise yapışık olduğundan geri sıyırırken glan epiteli de sıyrılmakta, yara iyileşme sürecinde kabuklanma olmakta, bu da meatal stenoza neden olmaktadır” şeklinde konuştu.

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