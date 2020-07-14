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Güncel 2020 kır düğünü fiyatları nedir? Koronavirüs sonrası kır düğünü fiyatları arttı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2020 14:19 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek amacıyla açık havada yapılan düğünler rağbet görmeye başladı. Peki 2020 kır düğünleri fiyatları nasıl? İşte güncel kır düğünü fiyatları…

Güncel 2020 kır düğünü fiyatları nedir? Koronavirüs sonrası kır düğünü fiyatları arttı!

İçişleri Bakanlığı’nın 81 ilin valisine gönderdiği düğün genelgesinin ardından açık havalarda yapılan düğünler rağbet görmeye başladı. Doğanın içinde yer alan kır düğünlerinde havalandırma sorunu olmadığı ve daha az şeye temas edilmesi nedeniyle daha çok tercih edilmeye başlandı. Doğa ve deniz manzaralı kır düğünleri en çok tercih edilen düğünlerin başında yer aldı. Peki 2020 güncel kır düğünlerinin fiyatl1arı nedir? Davet edilen kişi sayısı ve hizmet çeşitlerine göre değişen kır düğünü güncel fiyatları haberimizde…

Güncel kır düğünü fiyatları nedir, fiyatlar arttı mı?

Koronavirüs sonrasında daha çok tercih edilmeye başlanan kır düğünleri fiyatlarında artış oldu. Daha çok büyük şehirde yaşayanların, kalabalığın boğuculuğundan uzaklaşıp nefes almak için tercih ettiği kır düğünleri 2020 güncel fiyatlarını sizler için araştırdık. Kır düğünleri doğayla iç içe bahçelerde, orman evlerinde, deniz kenarlarında ya da şehir merkezine yakın köylerde yapılıyor ve şehir merkezinde oturanlar da en çok bu mekanları tercih ediyor. Kır düğünü fiyatları; misafir sayısı, misafirlere sunulacak kokteyl, yemek ve canlı müzik hizmetlerine göre değişiyor.

Kır düğünü mekanı fiyatları hafta içi ve hafta sonu düğününe değişiyor mu?

Kır düğünlerinde fiyatlandırma hafta içi ve hafta sonu yapılan düğüne göre değişiyor. Minimum yemekli ve hafta sonu yapılan bir kır düğünde kişi başı fiyatlandırmalar 100 ile 200 TL’yi bulurken hafta için bu fiyat aralığı 80-150 TL aralığında oluyor.
Kır düğünü fiyatlandırmaları yukarıda saydığımız özellikler dışında, seçilen mekanın; havuz başı, deniz kenarı, çim alan, bahçe manzaralı oluşu gibi birçok özelliğe göre de değişiyor. Şehir merkezlerinde, saydığımız gibi bir düğün mekanı fiyatı konuma göre değişiklik gösteriyor. Fakat koronavirüs nedeniyle kır düğününe rağbet arttığı için fiyatlar çok yükselmiş durumda. Salgını fırsat bilen bazı kır düğünü mekanı sahipleri özellikle fiyatlarda pazarlık yapmaya izin vermeyerek, vatandaşların zor duruma düşmesine neden oluyor. İndirimli kır düğünü mekanları bulmak için araştırmalar yapan vatandaşlar, ceplerine en uygun, en ucuz kır düğünü mekanlarını bulmaya çalışıyor.


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