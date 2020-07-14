Güncel 2020 kır düğünü fiyatları nedir? Koronavirüs sonrası kır düğünü fiyatları arttı!

İçişleri Bakanlığı’nın 81 ilin valisine gönderdiği düğün genelgesinin ardından açık havalarda yapılan düğünler rağbet görmeye başladı. Doğanın içinde yer alan kır düğünlerinde havalandırma sorunu olmadığı ve daha az şeye temas edilmesi nedeniyle daha çok tercih edilmeye başlandı. Doğa ve deniz manzaralı kır düğünleri en çok tercih edilen düğünlerin başında yer aldı. Peki 2020 güncel kır düğünlerinin fiyatl1arı nedir? Davet edilen kişi sayısı ve hizmet çeşitlerine göre değişen kır düğünü güncel fiyatları haberimizde…

Güncel kır düğünü fiyatları nedir, fiyatlar arttı mı?

Koronavirüs sonrasında daha çok tercih edilmeye başlanan kır düğünleri fiyatlarında artış oldu. Daha çok büyük şehirde yaşayanların, kalabalığın boğuculuğundan uzaklaşıp nefes almak için tercih ettiği kır düğünleri 2020 güncel fiyatlarını sizler için araştırdık. Kır düğünleri doğayla iç içe bahçelerde, orman evlerinde, deniz kenarlarında ya da şehir merkezine yakın köylerde yapılıyor ve şehir merkezinde oturanlar da en çok bu mekanları tercih ediyor. Kır düğünü fiyatları; misafir sayısı, misafirlere sunulacak kokteyl, yemek ve canlı müzik hizmetlerine göre değişiyor.