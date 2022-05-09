GÜNCEL BENZİN FİYATLARI! Mazot, motorin akaryakıt ne kadar? Benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

Motorin ve benzin fiyatları 9 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla araştırılmaya başlandı. Son olarak; Ramazan Bayramı öncesi benzin fiyatlarında 1 TL 33 kuruşluk bir artış yaşandığı biliniyor. Brent petrolün piyasalardaki durumuna göre şekillenen grafik araç sahipleri tarafından takip ediliyor. Bu durumda; "LPG, Mazot, motorin, akaryakıt ve benzin fiyatı ne kadar oldu, düştü mü yükseldi mi?" soruları yanıt bulmayı bekliyor. İşte 9 Mayıs benzin fiyatında son durum...

İSTANBUL BENZİN FİYATLARI – MAYIS 2022

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,34 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,35 TL

İZMİR BENZİN FİYATLARI – MAYIS 2022

İzmir'de bir litre benzin fiyatı: 20,46 TL

ANKARA BENZİN FİYATLARI – MAYIS 2022

Ankara'da bir litre benzin fiyatı: 20,44 TL

İSTANBUL MOTORİN FİYATLARI – MAYIS 2022

İstanbul Avrupa yakasında bir litre mazot fiyatı: 22,06 TL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre mazot fiyatı: 22,08 TL

