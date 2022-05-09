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GÜNCEL BENZİN FİYATLARI! Mazot, motorin akaryakıt ne kadar? Benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

09.05.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akaryakıt fiyatları gündemde yer alıyor. 9 Mayıs Pazartesi yani bugün sabah saatleri itibarıyla benzin fiyatları ilgi ile takip ediliyor. Benzin fiyatları özellikle araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Bent petrol fiyatlarındaki yükselişle birlikte yeni benzin ve motorin fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki; LPG, Mazot, motorin, akaryakıt ve benzin fiyatı ne kadar oldu, düştü mü yükseldi mi? İşte 9 Mayıs 2022 benzin fiyatları!

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI! Mazot, motorin akaryakıt ne kadar? Benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

Motorin ve benzin fiyatları 9 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla araştırılmaya başlandı. Son olarak; Ramazan Bayramı öncesi benzin fiyatlarında 1 TL 33 kuruşluk bir artış yaşandığı biliniyor. Brent petrolün piyasalardaki durumuna göre şekillenen grafik araç sahipleri tarafından takip ediliyor. Bu durumda; "LPG, Mazot, motorin, akaryakıt ve benzin fiyatı ne kadar oldu, düştü mü yükseldi mi?" soruları yanıt bulmayı bekliyor. İşte 9 Mayıs benzin fiyatında son durum...

İSTANBUL BENZİN FİYATLARI – MAYIS 2022

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,34 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,35 TL

İZMİR BENZİN FİYATLARI – MAYIS 2022

İzmir'de bir litre benzin fiyatı: 20,46 TL

ANKARA BENZİN FİYATLARI – MAYIS 2022

Ankara'da bir litre benzin fiyatı: 20,44 TL

İSTANBUL MOTORİN FİYATLARI – MAYIS 2022

İstanbul Avrupa yakasında bir litre mazot fiyatı: 22,06 TL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre mazot fiyatı: 22,08 TL

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