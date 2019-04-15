Güncel Döviz Kuru: 15 Nisan Dolar ve Euro Kaç TL?

Döviz kurları uzun zamandır sürekli değişkenlik gösteriyor. Artan döviz kurlarından şikayetçi olan vatandaşlar borsayı dikkatle takip ediyor. Değişkenlik gösteren döviz kuru fiyatları vatandaşları tedirgin ediyor. Özellikle yatırım amacıyla bu işle uğraşan kişiler değişen ve yükselen döviz kuru fiyatlarını sürekli takip ediyor.

15 Nisan 2019 Pazartesi Günü Güncel Döviz Kuru

15 Nisan 2019 Pazartesi Günü Dolar Ne Kadar?

Haftanın son günü (14 Nisan 2019 Pazar günü) 5,76 TL ile günü kapatan dolar 15 Nisan 2019 Pazartesi günü X TL olarak güne başladı. Geçtiğimiz haftalarda ortalama 5,59 TL olan dolar piyasası yeniden yükselmiş bulunuyor. Merkez Bankası ise döviz kurlarının bu dalgalanmalarına karşı duruşunu koruyor. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya piyasanın sakinleşmesini gerektiği açıklamasını yaptı. Temel politikalarının ve üzerinde çalıştıkları konunun rezervleri güçlü tutmak ve güçlendirmek olduğundan bahsetti. Ayrıca geçtiğimiz ay repo ihalelerini durduran Merkez Bankası ekonomideki gelişmeleri gösteren makro çaptaki göstergelerin dengelenmesi gerektiğinden ve bunun için çalıştıklarından bahsetti. Başkan Çetinkaya cari dengenin sağlanmasının önemli olduğunu, koordineli atılan politika adımlarının bu doğrultuda işe yarayacağını vurguladı. 2019 yılının ilk çeyreğinde yurt içindeki talepler bağlamında ekonomide toparlanmaların olduğunu, mal ihracatı ve turizm sektörü sayesinde ihracatta net büyümelerin gerçekleşeceğini söyledi.