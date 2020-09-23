Güncel Fiat Fiorino fiyat listesine baktık. ÖTV’den sonra Fiat Fiorino fiyatları hakkında bilgi arayanlar buraya.
ÖTV’den sonra Fiat Fiorino fiyatı ne oldu? Güncel Fiat Fiorino fiyat listesi nasıl? Sıfır Fiat Fiorino almayı düşünenler için Fiat Fiorino 2020 Eylül fiyatları şöyle...
Güncel Fiat Fiorino fiyatları hafif ticari araç almayı düşünenlerin gündeminde. Sıfır Fiat Fiorino almak isteyenler için Eylül 2020 Fiat Fiorino fiyat listesine yani ÖTV’den sonraki Fiat Fiorino fiyatlarına baktık…
ÖTV sonrası otomobil pazarında yaşanan inanılması güç artışlar yeni bir araba almak isteyen herkesi üzüyor. ÖTV’den sonra pek çok otomobilin fiyatı erişilemez rakamlara dayandı. Hatta bazılarının ÖTV zammı ile aldığı ek rakam, neredeyse bir sıfır km araba fiyatına denk geliyor. Biz de ÖTV’den sonra Peugeot 3008 fiyatı / ÖTV’den sonra Renault Clio fiyatı / ÖTV’den sonra Fiat Egea Sedan fiyatı gibi pek çok içerik yaptık. Şimdiki haberimiz de ÖTV’den sonra Fiat Fiorino fiyatı hakkında...
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Ülkemizde en çok tutulan hafif ticari araba modelleri arasında yer alan Fiat Fiorino ÖTV’den sonra zamlandı. Ancak Fiat Fiorino ÖTV zammı, bazı modellerdeki kadar vurucu olmadı. Zaten ÖTV, üst segmenti daha çok vurdu. Türkiye’de iki farklı gövde tipi ve üç farklı motor seçeneği ile satışa sunulan model, nispeten erişilebilir bir tercih olmaya devam edecek gibi görünüyor.
Gövde tipi: Combi
1.4 Fire 77HP E6D Pop Manuel Benzin – 99.900 TL
1.4 EKO (LPG) 77HP E6D Pop Manuel Benzin/LPG – 102.900 TL
1.3 M.Jet 95HP E6D Pop Manuel Dizel – 118.900 TL
1.4 Fire 77HP E6D Safeline Manuel Benzin – 105.900 TL
1.4 EKO (LPG) 77HP E6D Safeline Manuel Benzin/LPG – 108.900 TL
1.3 M.Jet 95HP E6D Safeline Manuel Dizel – 124.900 TL
1.3 M.Jet 95HP E6D Urban Manuel Dizel – 128.900 TL
PREMİO DONANIMLI FİORİNO FİYATLARI
1.4 Fire 77HP E6D Premio Manuel Benzin – 111.900 TL
1.4 EKO (LPG) 77HP E6D Premio Manuel Benzin/LPG – 114.900 TL
1.3 M.Jet 95HP E6D Premio Manuel Dizel – 130.900 TL
Gövde tipi: Cargo
Cargo gövde tipinde iki farklı donanım seçeneği var.
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