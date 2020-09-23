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Güncel Fiat Fiorino fiyat listesi nasıl?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.09.2020 11:02 | Son Güncelleme

Fiat Fiorino fiyat listesi hafif ticari araç almak isteyenler için önemli. Biz de ÖTV sonrasında Fiat Fiorino fiyat listesine baktık. En uygun Fiorino ve en pahalı paket hangisi, merak ediyorsanız detaylar şöyle...

Güncel Fiat Fiorino fiyat listesi nasıl?

Güncel Fiat Fiorino fiyat listesine baktık. ÖTV’den sonra Fiat Fiorino fiyatları hakkında bilgi arayanlar buraya.

ÖTV’den sonra Fiat Fiorino fiyatı ne oldu? Güncel Fiat Fiorino fiyat listesi nasıl? Sıfır Fiat Fiorino almayı düşünenler için Fiat Fiorino 2020 Eylül fiyatları şöyle...

GÜNCEL FİAT FİORİNO FİYAT LİSTESİ

Güncel Fiat Fiorino fiyatları hafif ticari araç almayı düşünenlerin gündeminde. Sıfır Fiat Fiorino almak isteyenler için Eylül 2020 Fiat Fiorino fiyat listesine yani ÖTV’den sonraki Fiat Fiorino fiyatlarına baktık…

ÖTV’DEN SONRA ARABA FİYATLARI VE ÖTV’DEN SONRA FİAT FİORİNO FİYATI

ÖTV sonrası otomobil pazarında yaşanan inanılması güç artışlar yeni bir araba almak isteyen herkesi üzüyor. ÖTV’den sonra pek çok otomobilin fiyatı erişilemez rakamlara dayandı. Hatta bazılarının ÖTV zammı ile aldığı ek rakam, neredeyse bir sıfır km araba fiyatına denk geliyor. Biz de ÖTV’den sonra Peugeot 3008 fiyatı / ÖTV’den sonra Renault Clio fiyatı / ÖTV’den sonra Fiat Egea Sedan fiyatı gibi pek çok içerik yaptık. Şimdiki haberimiz de ÖTV’den sonra Fiat Fiorino fiyatı hakkında...

ÖTV'den Sonra Otomobil Fiyatları başlıklı yazıya da bakın!

Ülkemizde en çok tutulan hafif ticari araba modelleri arasında yer alan Fiat Fiorino ÖTV’den sonra zamlandı. Ancak Fiat Fiorino ÖTV zammı, bazı modellerdeki kadar vurucu olmadı. Zaten ÖTV, üst segmenti daha çok vurdu. Türkiye’de iki farklı gövde tipi ve üç farklı motor seçeneği ile satışa sunulan model, nispeten erişilebilir bir tercih olmaya devam edecek gibi görünüyor.

ÖTV’Lİ FİAT FİORİNO FİYAT LİSTESİ

Gövde tipi: Combi

POP DONANIMLI FİORİNİ FİYATLARI

1.4 Fire 77HP E6D Pop Manuel Benzin – 99.900 TL
1.4 EKO (LPG) 77HP E6D Pop Manuel Benzin/LPG – 102.900 TL
1.3 M.Jet 95HP E6D Pop Manuel Dizel – 118.900 TL

SAFELİNE DONANIMLI FİORİNO FİYATLARI

1.4 Fire 77HP E6D Safeline Manuel Benzin – 105.900 TL
1.4 EKO (LPG) 77HP E6D Safeline Manuel Benzin/LPG – 108.900 TL
1.3 M.Jet 95HP E6D Safeline Manuel Dizel – 124.900 TL

URBAN DONANIMLI FİORİNO FİYATLARI

1.3 M.Jet 95HP E6D Urban Manuel Dizel – 128.900 TL
PREMİO DONANIMLI FİORİNO FİYATLARI
1.4 Fire 77HP E6D Premio Manuel Benzin – 111.900 TL
1.4 EKO (LPG) 77HP E6D Premio Manuel Benzin/LPG – 114.900 TL
1.3 M.Jet 95HP E6D Premio Manuel Dizel – 130.900 TL

Gövde tipi: Cargo
Cargo gövde tipinde iki farklı donanım seçeneği var.

  • Standart Donanım Fiyatları 1.3 M.Jet 95HP E6D Standart Manuel Dizel – 106.900 TL
  • Standart Plus Donanım Fiyatları 1.3 M.Jet 95HP E6D Standart Plus Manuel Dizel – 111.900 TL

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