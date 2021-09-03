HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Güncel Gelişmeleri Takip Etmek Petal Search ile Artık Daha Kolay

Güncel Gelişmeleri Takip Etmek Petal Search ile Artık Daha Kolay

03.09.2021 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzersiz bir arama motoru olma amacı ile yola çıkan Huawei’in arama motoru Petal Search, kullanıcıların her türlü ihtiyaçlarını karşılama noktasında daha kolay ve keyifli bir arama deneyimi sunmaya devam ediyor.

Güncel Gelişmeleri Takip Etmek Petal Search ile Artık Daha Kolay

Petal Search’ü açtığınızda ilk ekranda karşınıza çıkan "Size Özel" alanı, arama yapabileceğiniz bir alandan çok daha fazlasını barındırıyor. İlgili aramaya dair en hızlı ve doğru sonuçları kullanıcılar ile bir araya getirmek üzere tasarlanan alışveriş, seyahat, restoranlar, hava durumu gibi ikonların hemen altında, gündemi yansıtan anahtar kelime kısayolları da yer alıyor.

Kullanıcılar tarafınden en çok nelerin merak edildiğini ve aratıldığını gösteren bu kelimeler, gündemdeki güncel gelişmelerin öğrenilmesine imkan tanıyor. Böylece, Petal Search uygulamasına girer girmez artan trendleri ve toplumda en çok konuşulan konuları kolayca takip etmenize yardımcı oluyor.

Kullanması ise oldukça basit.

Bu anahtar kelime gruplarına tıklayarak, o konunun neden gündemde olduğunu öğrenebilirsiniz. Tıkladığınızda o kelime grubunu Petal Search üzerinde ilgili konuyu aratmış, sonrasında ise ilgili haber ve web sitelerine kolayca ulaşmış olacaksınız.

Petal Search’le ilgili daha detaylı bilgi için huawei.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

AppGallery’den indirmek için tıklayınız.

HUAWEI dışı cihazlara indirmek için tıklayınız.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Foseptik kazarken buldu: Fark eder etmez yetkililere haber verdikFoseptik kazarken buldu: Fark eder etmez yetkililere haber verdik
Mide bulandıran olay! Gözünden çıktıMide bulandıran olay! Gözünden çıktı
Xiaomi ve Apple’ı geride bıraktı! Çinli marka şaşırttıXiaomi ve Apple’ı geride bıraktı! Çinli marka şaşırttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Genç kız "Beni kurtarın" diyerek pencereden kendini boşluğa bıraktı

Genç kız "Beni kurtarın" diyerek pencereden kendini boşluğa bıraktı

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge! Yarın başlıyor

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge! Yarın başlıyor

Şahin'den üçüncü doz açıklaması

Şahin'den üçüncü doz açıklaması

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Cenazede çirkin saldırı! Savunmaları şoke etti

Cenazede çirkin saldırı! Savunmaları şoke etti

Uzmanlar uyarıyor: Yine kapanabiliriz

Uzmanlar uyarıyor: Yine kapanabiliriz

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bahçeli'den seçim barajı açıklaması

Bahçeli'den seçim barajı açıklaması

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

3 kızını öldüren imamın ifadesi ortaya çıktı

3 kızını öldüren imamın ifadesi ortaya çıktı

Çağrılar sonrası flaş 'af' iddiası!

Çağrılar sonrası flaş 'af' iddiası!

"Aşılara dirençli olabilir" diyerek duyurdular! İşte yeni kâbus

"Aşılara dirençli olabilir" diyerek duyurdular! İşte yeni kâbus

Diğer Haberler

"Sessiz komedyen"in hızlı yükselişi: Khabane Lame, TikTok'ta 100 milyon aboneyi geçti

İşini kaybetti, hiç konuşmadan fenomen oldu

Asus yeni dizüstü modellerini tanıttı! İşte özellikleri

Asus yeni dizüstü modellerini tanıttı! İşte özellikleri

WhatsApp yeni özelliğini duyurdu: Çile sona eriyor!

WhatsApp yeni özelliğini duyurdu: Çile sona eriyor!

Dikkat çeken açıklama: En önemli katalizörlerden biri olacak

Dikkat çeken açıklama: En önemli katalizörlerden biri olacak

Honor, Xiaomi ve Apple’ı geride bırakmayı başardı

Xiaomi ve Apple’ı geride bıraktı! Çinli marka şaşırttı

Windows 10'dan Windows 11'e geçiş ücretsiz!

Geri sayım başladı! Ücret ödemeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.