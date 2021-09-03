Güncel Gelişmeleri Takip Etmek Petal Search ile Artık Daha Kolay

Petal Search’ü açtığınızda ilk ekranda karşınıza çıkan "Size Özel" alanı, arama yapabileceğiniz bir alandan çok daha fazlasını barındırıyor. İlgili aramaya dair en hızlı ve doğru sonuçları kullanıcılar ile bir araya getirmek üzere tasarlanan alışveriş, seyahat, restoranlar, hava durumu gibi ikonların hemen altında, gündemi yansıtan anahtar kelime kısayolları da yer alıyor.

Kullanıcılar tarafınden en çok nelerin merak edildiğini ve aratıldığını gösteren bu kelimeler, gündemdeki güncel gelişmelerin öğrenilmesine imkan tanıyor. Böylece, Petal Search uygulamasına girer girmez artan trendleri ve toplumda en çok konuşulan konuları kolayca takip etmenize yardımcı oluyor.

Kullanması ise oldukça basit.

Bu anahtar kelime gruplarına tıklayarak, o konunun neden gündemde olduğunu öğrenebilirsiniz. Tıkladığınızda o kelime grubunu Petal Search üzerinde ilgili konuyu aratmış, sonrasında ise ilgili haber ve web sitelerine kolayca ulaşmış olacaksınız.

Petal Search’le ilgili daha detaylı bilgi için huawei.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

• AppGallery’den indirmek için tıklayınız.

• HUAWEI dışı cihazlara indirmek için tıklayınız.



