Güncel iPhone SE, 11, 12 ve 13 fiyatları! iPhone fiyatlarına zam mı geldi? Apple’dan fiyatlara zam!

Apple’ın resmî internet sitesinde iPhone modelleri başta olmak üzere Macbook, Apple Watch, iPad ve diğer tüm ürünlerine zam geldi. Artan döviz kurlarının ardından Apple, geçtiğimiz haftalarda yaptığı yüzde 20 ila 30 arasındaki zammın ardından yeni bir zam daha yaptı.

İPHONE FİYATLARINA ZAM MI GELDİ?

Apple Türkiye, artan döviz kurlarının etkisiyle ürünlerine bir zam daha yaptı. Geçtiğimiz günlerde yapılan zamların ardından fiyatı 17 bin 999 Türk lirasından 22 bin 999 Türk lirasına yükselen iPhone 13 Pro Max 128GB, yeni zamla beraber 31 bin 999 Türk lirasından satılıyor.

Öte yandan, iPhone 13 Pro Max 1TB sürümünün satış fiyatı 41 bin 999 Türk lirası olarak açıklandı.

ZAMLI MAC FİYATLARI

Bundan 1 sene öncesine kadar öğrenci indirimi ile 9 bin Türk lirası seviyelerinde satılan 13 inç Macbook Air’ın fiyatı şu anda 19 bin 999 Türk lirası oldu.

MacBook Air M1 256 GB

Eski fiyat: 13 bin 499 TL

Yeni fiyat: 19 bin 999 TL

MacBook Pro 13 inç 256 GB

Eski fiyat: 17 bin 499 TL

Yeni fiyat: 25 bin 999 TL

Macbook Pro 2021 14 inç 512 GB

Eski fiyat: 28 bin 999 TL

Yeni fiyat: 39 bin 999 TL

Macbook Pro 2021 16 inç 512 GB, 16 çekirdek

Eski fiyat: 35 bin 499 TL

Yeni fiyat: 49 bin 999 TL

ZAMLI iPHONE FİYATLARI

Dolar kurunun sert yükselmesiyle birlikte, güncellenmiş iPhone fiyatları şu şekilde oldu:

iPhone SE 2 64 GB

Eski fiyat: 7 bin 499 TL

Yeni fiyat: 10 bin 499 TL

iPhone 11 64 GB

Eski fiyat: 10 bin 999 TL

Yeni fiyat: 13 bin 999 TL

iPhone 11 128 GB

Eski fiyat: 11 bin 559 TL

Yeni fiyat: 14 bin 999 TL

iPhone 12 mini 64 GB

Eski fiyat: 12 bin 999 TL

Yeni fiyat: 17 bin 999 TL

iPhone 12 64 GB

Eski fiyat: 13 bin 999 TL

Yeni fiyat: 19 bin 499 TL

iPhone 13 mini 128 GB

Eski fiyat: 13 bin 999 TL

Yeni fiyat: 19 bin 999 TL

iPhone 13 128 GB

Eski fiyat: 14 bin 999 TL

Yeni fiyat: 21 bin 499 TL

iPhone 13 Pro 128 GB

Eski fiyat: 19 bin 999 TL

Yeni fiyat: 28 bin 999 TL

iPhone 13 Pro Max 128 GB

Eski fiyat: 22 bin 999 TL

Yeni fiyat: 31 bin 999 TL

ZAMLI iPAD FİYATLARI

iPad Mini 64 GB

Eski fiyat: 7 bin 199 TL

Yeni fiyat: 10 bin 499 TL

iPad Pro 11 inç

Eski fiyat: 10 bin 799 TL

Yeni fiyat: 16 bin 499 TL

ZAMLI iMAC FİYATLARI

24 inç iMac (256 GB, 8 çekirdekli CPU, 7 çekirdekli GPU)



Eski fiyat: 17 bin 999 TL

Yeni fiyat: 25 bin 999 TL

24 inç iMac (256 GB, 8 çekirdekli CPU, 8 çekirdekli GPU)

Eski fiyat: 20 bin 999 TL

Yeni fiyat: 29 bin 999 TL

24 inç iMac (512 GB, 8 çekirdekli CPU, 8 çekirdekli GPU)

Eski fiyat: 23 bin 999 TL

Yeni fiyat: 33 bin 999 TL

3.1 GHz 6 çekirdekli 10. nesil Intel Core i5 işlemci iMac (256 GB)

Eski fiyat: 23 bin 999 TL

Yeni fiyat: 34 bin 999 TL

3.3 GHz 6 çekirdekli 10. nesil Intel Core i5 işlemci iMac (512 GB)

Eski fiyat: 26 bin 599 TL

Yeni fiyat: 38 bin 999 TL

3.8 GHz 8 çekirdekli 10. nesil Intel Core i7 işlemci iMac (512 GB)

Eski fiyat: 30 bin 499 TL

Yeni fiyat: 44 bin 499 TL

****ZAMLI APPLE WATCH VE DİĞER ÜRÜNLERİN FİYATLARI

Apple Watch Series 7: 7 bin 999 TL

Apple Watch SE: 5 bin 999 TL

Apple Watch 3: 3 bin 999 TL

Apple TV 4K: 3 bin 899 TL

Apple TV HD: 3 bin 299 TL

AirPods Max: 10 bin 499 TL

AirPods 3: 3 bin 499 TL

AirPods Pro: 5 bin 99 TL

AirPods 2: 2 bin 499 TL

AirTag tekli: 539 TL / Paket: 1809 TL

Apple parlatma bezi: 359 TL



