Güncel kargo çalışma saatleri 2021... Hafta sonu cumartesi kargolar açık mı? Hafta içi ve hafta sonu kargo çalışma saatleri!

Kargoların güncel çalışma saatleri araştırılıyor. Geçtiğimiz Kasım ayında 81 ile gönderilen yeni düzenlemenin ardından vatandaşların bir arada bulunacağı birçok alana yeni kısıtlamalar gelmişti. Market, AVM ve restoranlar gibi birçok yerde belirli saatler için kısıtlama yasağı uygulanıyor. Koronavirüs salgınına yakalanmamak için titiz davranan bazı vatandaşlar, kargoların güncel çalışma saatlerine bakarak kargoya gitmek için araştırma yapmaya başladı. Yeni düzenleme ile güncel kargo çalışma saatlerini sizler için derledik. İşte hafta içi ve hafta sonu yani cumartesi ve pazar günü; Aras, Yurtiçi, MNG, PTT, Sürat, UPS kargoların güncel çalışma saatleri...

HAFTA SONU KARGOYA GİTMEK YASAK MI?

Yeni düzenlemeye göre kargolar çalışma saatlerini güncelledi. Sevdiklerine kargo göndermek isteyen ya da internet üzerinden sipariş veren vatandaşlar kargoya uğramak için hafta içi ve hafta sonu kargoların çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Peki cumartesi - pazar hangi kargolar açık? 2021 kargoların çalışma saatlerini araştıran vatandaşlar, salgına yakalanmamak için kargoların çalıştıkları saatlerde sokağa çıkmaya özen gösteriyorlar. Koronavirüsün mutasyona uğramasıyla yayılım hızının yüzde 70 oranında daha fazla olduğunun açıklanmasının ardından vatandaşlar sokağa çıkarken dikkatli olmaya özen gösteriyor. Hafta sonu kargolar açık mı, hafta sonu kargoya gitmek yasak mı araştıran vatandaşlar kargoların çalışma düzenini merak ediyor. Yayımlanan genelgeye göre kargo çalışanları görevlerini yerine getirebilecek ve dağıtım işlemlerini yapabileceklerdir. Fakat vatandaşlara cumartesi ve pazar günü genel sokağa çıkma yasağı uygulandığı için kargoya gidemeyecekler. Bu süreçte sadece dağıtım işlemi yapılırken, bazı kargo şirketleri "eve kurye çağırma" yöntemi ile kargo teslim alabiliyor.