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Güncel kargo çalışma saatleri 2021... Hafta sonu cumartesi kargolar açık mı? Hafta içi ve hafta sonu kargo çalışma saatleri!

25.12.2020 12:08 | Son Güncelleme:
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Güncel kargo çalışma saatleri 2021... Hafta sonu cumartesi kargolar açık mı? Hafta içi ve hafta sonu kargo çalışma saatleri!

Koronavirüs salgınının hızla artmasının ardından vatandaşlar hafta içi ve hafta sonu kargoların çalışma saatlerini araştırmaya başladı. 2021 yılı kargoların çalışma saatlerini araştıran vatandaşlar, salgına yakalanmamak için kargoların çalıştıkları saatlerde sokağa çıkmaya özen gösteriyorlar. Peki hafta sonu; Aras, Yurtiçi, MNG, PTT, Sürat, UPS kargo çalışma saatleri nedir? İşte cumartesi ve pazar günü; Aras, Yurtiçi, MNG, PTT, Sürat, UPS kargo güncel çalışma saatleri...

Kargoların güncel çalışma saatleri araştırılıyor. Geçtiğimiz Kasım ayında 81 ile gönderilen yeni düzenlemenin ardından vatandaşların bir arada bulunacağı birçok alana yeni kısıtlamalar gelmişti. Market, AVM ve restoranlar gibi birçok yerde belirli saatler için kısıtlama yasağı uygulanıyor. Koronavirüs salgınına yakalanmamak için titiz davranan bazı vatandaşlar, kargoların güncel çalışma saatlerine bakarak kargoya gitmek için araştırma yapmaya başladı. Yeni düzenleme ile güncel kargo çalışma saatlerini sizler için derledik. İşte hafta içi ve hafta sonu yani cumartesi ve pazar günü; Aras, Yurtiçi, MNG, PTT, Sürat, UPS kargoların güncel çalışma saatleri...

HAFTA SONU KARGOYA GİTMEK YASAK MI?

Yeni düzenlemeye göre kargolar çalışma saatlerini güncelledi. Sevdiklerine kargo göndermek isteyen ya da internet üzerinden sipariş veren vatandaşlar kargoya uğramak için hafta içi ve hafta sonu kargoların çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Peki cumartesi - pazar hangi kargolar açık? 2021 kargoların çalışma saatlerini araştıran vatandaşlar, salgına yakalanmamak için kargoların çalıştıkları saatlerde sokağa çıkmaya özen gösteriyorlar. Koronavirüsün mutasyona uğramasıyla yayılım hızının yüzde 70 oranında daha fazla olduğunun açıklanmasının ardından vatandaşlar sokağa çıkarken dikkatli olmaya özen gösteriyor. Hafta sonu kargolar açık mı, hafta sonu kargoya gitmek yasak mı araştıran vatandaşlar kargoların çalışma düzenini merak ediyor. Yayımlanan genelgeye göre kargo çalışanları görevlerini yerine getirebilecek ve dağıtım işlemlerini yapabileceklerdir. Fakat vatandaşlara cumartesi ve pazar günü genel sokağa çıkma yasağı uygulandığı için kargoya gidemeyecekler. Bu süreçte sadece dağıtım işlemi yapılırken, bazı kargo şirketleri "eve kurye çağırma" yöntemi ile kargo teslim alabiliyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

İçişleri Bakanlığı'nın en son yayımladığı genelgeye göre sokağa çıkma yasağında, sokağa çıkarak çalışma izni olan vatandaşların görevlerini yerine getirebileceği açıklandı. Buna göre genelgede kargocular için yer alan bilgiler şu şekilde;

Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları,

sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak. Böylece sokağa çıkma yasağında kargolar dağıtım yapabilecek. Peki hafta sonu UPS Kargo çalışma saatleri nedir?

ups kargo

UPS KARGO GÜNCEL ÇALIŞMA SAATLERİ

UPS Kargo hafta içi çalışma saatleri: 09:00 - 20:00'dır. UPS Kargo hafta sonu çalışma saatlerini araştıran vatandaşlar için, cumartesi günü UPS Kargo çalışma saati kapalı olarak gözükmektedir. UPS Kargo pazar günü çalışıyor mu merak eden vatandaşlara, pazar günleri UPS Kargo'nun çalışmadığı ve işlem yapmadığını belirtelim. Peki hafta sonu PTT Kargo çalışma saatleri nedir?

ptt kargo

PTT KARGO GÜNCEL ÇALIŞMA SAATLERİ

PTT kargo hafta içi çalışma saati; 08:30–12:30 ve 13:30–17:00'dır. Hafta sonu PTT kargo çalışıyor mu? PTT ve PTT kargo cumartesi ve pazar günü kapalı olacak. İstanbul gibi büyük şehirlerde bazı PTT kargolar Cumartesi günleri öğleden sonra saat 15:30'a kadar çalışıyor. Örneğin, Merkez Kadıköy PTT kargo Cumartesi günü 10:00'dan 15:30'a kadar açık olacak. Fakat hafta sonu sokağa çıkma yasağından dolayı kargo şirketleri dağıtım yaparken, vatandaşların kargoya giderek kargo göndermesi yasak olacak. Peki hafta sonu Yurtiçi Kargo çalışma saatleri nedir?

yurtiçi kargo

YURTİÇİ KARGO GÜNCEL ÇALIŞMA SAATLERİ

Yurtiçi Kargo hafta içi çalışma saatleri: 09:00 - 18:00'dır. Yurtiçi Kargo hafta sonu çalışma saatlerini araştıran vatandaşlar için, cumartesi günü Yurtiçi Kargo çalışma saati sabah 09:00'da başlayarak akşam 17:00'a kadar devam edecektir. Yurtiçi Kargo pazar günü çalışıyor mu merak eden vatandaşlara, pazar günleri Yurtiçi Kargo'nun çalışmadığını belirtelim. Fakat hafta sonu sokağa çıkma yasağından dolayı kargo şirketleri dağıtım yaparken, vatandaşların kargoya giderek kargo göndermesi yasak olacak. Peki hafta sonu Aras Kargo çalışma saatleri nedir?

araskargo

ARAS KARGO GÜNCEL ÇALIŞMA SAATLERİ

Aras Kargo hafta içi çalışma saatleri: 09:00 - 18:00'dır. Aras Kargo hafta sonu çalışma saatlerini araştıran vatandaşlar için, cumartesi günü Aras Kargo çalışma saati sabah 09:30'da başlayarak akşam 15:00'a kadar devam edecektir. Aras Kargo pazar günü çalışıyor mu merak eden vatandaşlara, pazar günleri Aras Kargo'nun çalışmadığını belirtelim. Fakat hafta sonu sokağa çıkma yasağından dolayı kargo şirketleri dağıtım yaparken, vatandaşların kargoya giderek kargo göndermesi yasak olacak. Peki hafta sonu MNG Kargo çalışma saatleri nedir?

mng kargo

MNG KARGO GÜNCEL ÇALIŞMA SAATLERİ

MNG Kargo hafta içi çalışma saatleri: 08:30 - 17:30'dır. MNG Kargo hafta sonu çalışma saatlerini araştıran vatandaşlar için, cumartesi günü MNG Kargo çalışma saati sabah 08:30'da başlayarak akşam 14:00'a kadar devam edecektir. MNG Kargo pazar günü çalışıyor mu merak eden vatandaşlara, pazar günleri MNG Kargo'nun çalışmadığını belirtelim. Fakat hafta sonu sokağa çıkma yasağından dolayı kargo şirketleri dağıtım yaparken, vatandaşların kargoya giderek kargo göndermesi yasak olacak. Peki hafta sonu Sürat Kargo çalışma saatleri nedir?

sürat kargo

SÜRAT KARGO GÜNCEL ÇALIŞMA SAATLERİ

Sürat Kargo hafta içi çalışma saatleri: 08:30 - 18:00'dır. Sürat Kargo hafta sonu çalışma saatlerini araştıran vatandaşlar için, cumartesi günü Sürat Kargo çalışma saati sabah 09:00'da başlayarak akşam 14:00'a kadar devam edecektir. Sürat Kargo pazar günü çalışıyor mu merak eden vatandaşlara, pazar günleri Sürat Kargo'nun çalışmadığını belirtelim. Fakat hafta sonu sokağa çıkma yasağından dolayı kargo şirketleri dağıtım yaparken, vatandaşların kargoya giderek kargo göndermesi yasak olacak.

kolay gelsin kargo çalışma saatleri

KOLAY GELSİN KARGO GÜNCEL ÇALIŞMA SAATLERİ

Kolay gelsin çalışma saatleri ise hafta içi ve hafta sonu 08:00 ile 23:00 arasında hizmet veriyor. Kolay Gelsin kargo hafta sonu çalışma saatlerinde diğer kargo şirketleri gibi ofisten kargo alımı yapılmayacak. Kolay Gelsin Kargo Çağrı Merkezi çalışma saatleri: 09:00 - 20:00 arasında hizmet vermektedir.

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