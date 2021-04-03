Güncel Koronavirüs risk haritası yayınlandı | İşte çok yüksek, yüksek, orta ve düşük riskli iller

20-26 Mart haftasının illere göre haftalık vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden illere 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde yayınladı. Peki 20-26 Mart haftası çok yüksek, yüksek, orta ve düşük riskli iller hangileri?

GÜNCEL KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

20-26 Mart haftası için yayınlanan güncel haritaya göre illerde büyük oranda bir kırmızılaşma görülüyor. Mavi yani düşük risk içeren iller arasında tek başına kalan Şırnak dikkat çekiyor.

KIRMIZI İLLER:

İstanbul, Ordu, Osmaniye, Rize, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak