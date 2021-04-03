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Güncel Koronavirüs risk haritası yayınlandı | İşte çok yüksek, yüksek, orta ve düşük riskli iller

03.04.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı tarafından 20-26 Mart haftasının illere göre haftalık vaka sayısı yayınlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından illere 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde paylaştı. Peki 20-26 Mart haftası çok yüksek, yüksek, orta ve düşük riskli iller hangileri? İşte güncel Koronavirüs risk haritası...

Güncel Koronavirüs risk haritası yayınlandı | İşte çok yüksek, yüksek, orta ve düşük riskli iller

20-26 Mart haftasının illere göre haftalık vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden illere 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde yayınladı. Peki 20-26 Mart haftası çok yüksek, yüksek, orta ve düşük riskli iller hangileri?

GÜNCEL KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

koronavirus-risk-haritasi-guncel

20-26 Mart haftası için yayınlanan güncel haritaya göre illerde büyük oranda bir kırmızılaşma görülüyor. Mavi yani düşük risk içeren iller arasında tek başına kalan Şırnak dikkat çekiyor.

KIRMIZI İLLER:

İstanbul, Ordu, Osmaniye, Rize, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak

TURUNCU İLLER:

Bingöl, Burdur, Denizli, Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli

SARI İLLER:

Hakkari, Mardin, Muş, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van

MAVİ İLLER:

Şırnak

vaka-sayilari

İllere göre haftalık vaka sayısı oranları ise şu şekilde;

İl Adı Sayı
Adana 86,95
Adıyaman 199,70
Afyon 70,43
Ağrı 59,02
Aksaray 231,44
Amasya 279,89
Ankara 184,29
Antalya 143,86
Ardahan 134,15
Artvin 131,56
Aydın 109,11
Balıkesir 344,84
Bartın 136,20
Batman 46,11
Bayburt 161,15
Bilecik 227,69
Bingöl 69,56
Bitlis 37,04
Bolu 183,61
Burdur 82,74
Bursa 159,68
Çanakkale 348,81
Çankırı 247,88
Çorum 232,77
Denizli 68,40
Diyarbakır 36,28
Düzce 123,33
Edirne 265,84
Elazığ 117,87
Erzincan 200,06
Erzurum 118,95
Eskişehir 235,25
Gaziantep 134,16
Giresun 397,57
Gümüşhane 124,20
Hakkari 35,65
Hatay 89,13
Iğdır 145,05
Isparta 112,88
İstanbul 401,62
İzmir 156,48
Kahramanmaraş 89,03
Karabük 106,32
Karaman 154,95
Kars 55,80
Kastamonu 329,19
Kayseri 260,16
Kırıkkale 114,46
Kırklareli 298,28
Kırşehir 95,87
Kilis 324,25
Kocaeli 262,11
Konya 334,97
Kütahya 153,12
Malatya 283,32
Manisa 82,72
Mardin 31,24
Mersin 110,66
Muğla 112,81
Muş 33,57
Nevşehir 124,28
Niğde 140,58
Ordu 322,96
Osmaniye 244,10
Rize 250,03
Sakarya 181,17
Samsun 586,84
Siirt 22,65
Sinop 354,80
Sivas 114,33
Şanlıurfa 28,98
Şırnak 13,57
Tekirdağ 273,06
Tokat 273,47
Trabzon 278,24
Tunceli 86,29
Uşak 38,71
Van 31,58
Yalova 400,65
Yozgat 169,17
Zonguldak 126,01

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koronavirüs (Covid-19) Koronavirüs risk haritası

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