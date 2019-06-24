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GÜNCELEME - Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazası ulaşımı aksattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 15:31 | Son Güncelleme

Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, araçların yanması nedeniyle ulaşıma kapanan yolun Ankara yönü trafiğe açıldı - Kazada yaralanan 6 kişi, hastaneye kaldırıldı ANKARA YÖNÜNÜN ULAŞIMA AÇILMASI VE YARALI SAYISI EKLENDİ

Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, araçların yanması nedeniyle ulaşıma kapanan yolun Ankara yönü trafiğe açıldı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Yeniçağ Gişeleri mevkisi İstanbul yönünde, tır, kamyonet ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada araçların yanması üzerine olay yerine itfaiye, karayolları, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, otoyolu çift yönlü ulaşıma kapattı.

Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri tarafından yanan araçların söndürülmesinin ardından yolun Ankara yönü ulaşıma açıldı.

Ekipler, İstanbul yönünün de trafiğe açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaza nedeniyle İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

Bu arada otoyolun İstanbul istikametinde araçlar, Yeniçağ Gişelerinden D100 kara yoluna yönlendiriliyor.

GÜNCELEME - Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazası ulaşımı aksattı

- Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, araçların yanması nedeniyle ulaşıma kapanan yolun Ankara yönü trafiğe açıldı - Kazada yaralanan 6 kişi, hastaneye kaldırıldı ANKARA YÖNÜNÜN ULAŞIMA AÇILMASI VE YARALI SAYISI EKLE

Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazası ulaşımı aksattı
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Anadolu Ankara Bolu istanbul

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