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GÜNCELLEME 1- Beşiktaş'ta trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 19:14 | Son Güncelleme

Durakta bekleyenlere çarpan özel halk otobüsünün şoförü, elinde bıçakla kaçmaya çalışırken denize atladı - Kaçarken 1 yolcuyu da kolundan yaralayan sürücü Necdet K'nin, bıçaklı saldırı ve yaralamadan sabıkası olduğu ortaya çıktı - Özel halk otobüsünün güzergahı dışında meydana gelen olayda 13 kişi yaralandı DETAYLAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta özel halk otobüsü durakta bekleyenlere çarptı, şoför araçtan bıçakla inerek kaçmaya çalışarak denize atladı.

Alınan bilgiye göre, Beşiktaş-Kabataş hattında çalışan ve sadece şoförün bulunduğu özel halk otobüsü durakta bekleyen vatandaşlara çarptı.

10 yıldır özel halk otobüsü şoförü olarak çalışan sürücü Necdet K.'nın, güzergahı dışında Ortaköy istikametine seyir halinde olduğu, henüz bilinmeyen bir nedenle Bahçeşehir Üniversitesi otobüs durağında bekleyen vatandaşlara çarptığı bildirildi.

Kazanın ardından otobüsten inerek kaçmaya çalışan sürücü, kaçmasına engel olmak isteyen bir kişiyi de bıçakla kolundan yaralayıp Beşiktaş sahilinden denize atladı.

Bölgedeki polis ekipleri tarafından denizden çıkarılan Necdet K. gözaltına alındı.

Olayda, otobüs çarpması ve bıçakla yaralama neticesinde toplam 13 kişinin yaralandığı belirlendi.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı da şoför, araç sahibi ve özel halk otobüsü şirketi hakkında inceleme başlattı.

İBB açıklamasında, "İstanbulluların bir daha benzer bir durum yaşamamaları için özel halk otobüsü sistemini incelemek dahil çok kapsamlı tedbirler alacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz." denildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü de olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Kaza özel halk otobüsü

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