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GÜNCELLEME - 13 yıl önce kaybolan kadın cinayete kurban gitmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 17:35 | Son Güncelleme

Kayseri'de 13 yıl önce kayıp başvurusu yapılan ve öldürüldüğü belirlenen kadının cinayet zanlısı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 13 yıldır kayıp olarak aranan kadını boğarak öldürdüğü tespit edilen zanlı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kayseri'nin Develi ilçesinde 2006'da, eşinden ayrı yaşayan, 10 ve 11 yaşındaki kızlarını okula gönderdikten sonra kendisinden haber alınamayan ve yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu Saliha Toker ile ilgili dosya üzerinde yeniden çalışma başlattı.

Toker'in hastane, banka gibi hiçbir resmi kurumda kaydının olmadığını tespit eden ekipler, bu kişinin kaybolmadan önce telefonla kimlerle sık iletişim kurduğunu belirlemek için HTS kayıtlarını inceledi.

Toker'in, sabit hat ve cep telefonu üzerinden birçok kez görüştüğü emekli memur H.B. gözaltına alındı.

H.B'nin, emniyetteki ifadesinde, Saliha Toker'le gönül ilişkisi olduğunu, kendisinden hamile kaldığını iddia etmesi üzerine Erkilet Mahallesi'nde arazide boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği, cesedin üzerini kapatmadığını ve çevresine taş dizdikten sonra olay yerinden ayrıldığını anlattığı öğrenildi.

Belirtilen yerde yapılan aramada cesede ulaşılmazken zanlı, emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye gönderildi.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen zanlı, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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cinayet kadın cinayeti Kayseri tutuklama

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