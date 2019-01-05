HABER

GÜNCELLEME - 14 yaşındaki çocuk kazara annesini vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 21:01 | Son Güncelleme

Ağır yaralanan anne kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi ANNENİN ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, 14 yaşındaki çocuğu tarafından av tüfeğiyle kazara vurulan anne hayatını kaybetti.

İddiaya göre, 14 yaşındaki V.Y, Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı Tarhan Sokak'taki evlerinde, oynadığı av tüfeğinin aniden ateş alması sonucu annesi A.Y'yi vurdu.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan A.Y'yi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

Anne A.Y, hastanede yaşamını yitirdi.

V.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

PARTNERBurcunuz buysa dikkat! 2019 yılında başınıza öyle şeyler gelecek ki!Burcunuz buysa dikkat! 2019 yılında başınıza öyle şeyler gelecek ki!
Ukrayna'da öldürülen Türk kızlarının zanlısı Asayiş Şubeye sevk edildiUkrayna'da öldürülen Türk kızlarının zanlısı Asayiş Şubeye sevk edildi
GÜNCELLEME - Ukrayna'da Türk vatandaşı iki öğrencinin öldürülmesiGÜNCELLEME - Ukrayna'da Türk vatandaşı iki öğrencinin öldürülmesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anne Kayseri oğul tüfek

En Çok Okunan Haberler

Aday krizi! Topluca istifa ettiler

Aday krizi! Topluca istifa ettiler

Köpeklerin saldırısında hayatını kaybetmişti! Cenazede gerginlik

Köpeklerin saldırısında hayatını kaybetmişti! Cenazede gerginlik

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir adaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir adaylarını açıkladı

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Bakan'dan önemli 'poşet' açıklaması: Ücretsiz...

Bakan'dan önemli 'poşet' açıklaması: Ücretsiz...

Kim inanır Aleyna Tilki'nin annesi olduğuna!

Kim inanır Aleyna Tilki'nin annesi olduğuna!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da sondaj faciası: 2 işçi hayatını kaybetti

Sondaj faciası: 2 işçi yaşamını yitirdi

'Bak kafa nasıl kesilir?' diyerek arkadaşını öldürdü

'Bak kafa nasıl kesilir?' diyerek arkadaşını öldürdü

Ukrayna'da öldürülen 2 Türk öğrencinin katil zanlısı İstanbul'da mezarlıkta yakalandı

Hüsnü Can Ç. Kurtköy'de yakalandı

Gaziantep'te iki aile arasında çatışma: Yaralılar var

Gaziantep'te iki aile arasında çatışma: Yaralılar var

Ukrayna Ortodoks Kilisesi İstanbul'da 'bağımsızlık' belgesini aldı

İstanbul'da tarih gün! Bağımsızlar

Köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti! Müftünün sözleri sonrası cenazede gerginlik

Köpeklerin saldırısında hayatını kaybetmişti! Cenazede gerginlik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.