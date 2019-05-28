GÜNCELLEME 2 - 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait olduğu düşünülen kemik parçalarının bulunması

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu düşünülen ayakkabı ile kemik parçaları bulunan bölgede arama çalışması gerçekleştiriliyor. İlçeye bağlı Alancık Mahallesi'nin yaklaşık 6 kilometre uzağında ormanlık alandaki dere yatağında dün orman işçilerince kız çocuğuna ait ayakkabı ve giysi parçası ile kafatası ve kemik parçaları bulunmasının ardından bölgede arama çalışması yürütülüyor. Çalışmalar, savcılık gözetiminde jandarma ve AFAD ekiplerince ceset arama köpeği "Abrek" ile gerçekleştiriliyor. Dün bulunan kemik parçaları, Vezirköprü Devlet Hastanesi morgunda bulunuyor. Ayakkabı ve giysi parçası ise jandarma ekiplerince incelemeye alındı. - "Onu birisi aldı, getirecek diye bekliyordum" Üvey babaanne Hacer Kurnaz, gazetecilere, çocuğun evin önünden kaybolduğunu bildiğini, başka bir şey bilmediğini söyledi. Bulunan kıyafetlerle ayakkabının Ecrin'e ait olduğunu belirten Kurnaz, "Eşyaların, telefonda fotoğraflarını gördüm. Ben böyle beklemiyordum. Onu birisi aldı, getirecek diye bekliyordum. Kim yaptıysa Allah'ından bulsun. Sabiden ne istediniz? Bundan acı olabilir mi? Kolumu kanadımı kırdılar, ciğerlerimi söktüler." ifadelerini kullandı.

Üvey dede Nuri Kurnaz da yaşadığı üzüntüyü dile getirerek, "Ben görmedim. Kafatası ve kemik parçaları bulunduğu, parçaların adli tıpa gönderildiğini söylediler. Sonuçların çıkmasını bekliyoruz. İnşallah en kısa sürede bir sonuç çıkarılır." dedi. Bulunan kafatası ve kemik parçalarının Ecrin'e ait olabileceğinin söylendiğini ancak kesin bir bilgi bulunmadığını anlatan Kurnaz, şunları kaydetti: "Bulunan ayakkabıyı bir sefer görmüştüm, babasının aldığı akşam. Işığı yanmıyor diye konuştular. Ayakkabıyı dün orman işletmesinin şoförü ve muhafaza memuru gösterdi. 'Ayakkabının rengini bilmiyorum ama ışıklı olduğunu söylemişlerdi.' dedim. Bulunan kazak, üzerindeki elbise. Gördüğüm kadarıyla Ecrin'in. Cinayet, kurt yemiş veya birisi götürmüş de olabilir. Aile bireylerinden kimse gözaltına alınmadı." - "Bir hayvan müdahalesinin olduğu aşikar" Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Çakmak ise Ecrin Kurnaz'ın evinin yaklaşık 6 kilometre uzağında çalışan orman muhafaza memurlarının çocuk ayakkabısı bulduğunu hatırlattı.