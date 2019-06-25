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GÜNCELLEME-2 7 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 11:57 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır, Hakkari ve Tunceli'de düzenlenen operasyonlarda 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi HAKKARİ VALİLİĞİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

ANKARA/HAKKARİ (AA) - İçişleri Bakanlığından, Diyarbakır'da 2, Hakkari'de 4, Tunceli'de 1 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Bakanlıktan iç güvenlik operasyonlarına ilişkin yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'ın Hani ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 3, Tunceli-Merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca 22 Haziran'da başlatılan Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel-365 Operasyonu kapsamında 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Şemdinli kırsalında devam eden operasyonda, 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Böylece Diyarbakır, Hakkari ve Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada da İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, "İlimiz Yüksekova ilçesine bağlı Çobanpınar, Onbaşılar, Yediveren, Pirinin ve Şemdinli ilçesine bağlı Tuğlu bölgelerinde icra edilen operasyonlar neticesinde 2'si kadın olmak üzere 4 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari operasyon PKK Şemdinli Terör örgütü terörist Yüksekova

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