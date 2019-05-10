HABER

GÜNCELLEME 2 - AA muhabirini arama çalışmaları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 17:17 | Son Güncelleme

Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma yuvarlanan Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları devam ediyor ERZURUM'DAN EKİPLERİN GÖNDERİLDİĞİ BİLGİSİ EKLENDİ

BAYBURT/ Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma yuvarlanan AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sürüyor.

Nişancı'nın düştüğü bölgeye gelen Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, çalışmalar hakkında AFAD Bayburt Müdürü Adil Arslan, İl Sağlık Müdürü İlker Hancı ve diğer ilgililerden bilgi aldı.

Vali Pehlivan, olayın yaşandığı sırada bölgede karla mücadele çalışması yapan ekiptekilerle de görüştü.

AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekiplerinden oluşan 100 kişi, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Aramalar sırasında drone da kullanılıyor.

Bayburt Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Nişancı'nın Derebaşı mevkisinde Karayolları tarafından sürdürülen yol açma çalışmalarını görüntülerken ayağının kayması sonucu saat 12.00 sularında uçuruma yuvarlandığı bilgisinin alındığı belirtildi.

AFAD, UMKE, 112, Jandarma, Karayolları, Özel İdare başta olmak üzere ilgili bütün ekiplerin süratle olay mahalline yönlendirildiği aktarılan açıklamada, olay mahallinde Bayburt Valiliği koordinasyonunda devletin ilgili birimleri tarafından çevre illerle koordineli şekilde her türlü tedbirin alındığı, arama kurtarma faaliyetinin etkin şekilde sürdürüldüğü kaydedildi.

Öte yandan, ekiplerin arama yapılan bölgede Nişancı'nın fotoğraf makinesi, kamerası ve kimliğini buldukları da öğrenildi.

- Erzurum'dan özel ekipler bölgeye gönderildi

Nişancı'nın bulunması amacıyla Erzurum'dan da İl Jandarma Komutanlığına bağlı arama kurtarmada uzman 6 kişilik özel ekip helikopterle bölgeye gönderildi.

Bu ekip ile çalışmalarına destek olması için jandarma arama kurtarma köpeği "Gurbet" de bölgeye götürüldü.

Erzurum'dan ayrıca AFAD'tan 5 kişilik tam donanımlı eğitmen düzeyindeki özel dağcı ekip de arama çalışmalarına katılmak için Bayburt'a sevk edildi.

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?
Binali Yıldırım, Mesut Yılmaz'ı ziyaret ettiBinali Yıldırım, Mesut Yılmaz'ı ziyaret etti
Ahmet Davutoğlu, AK Parti'li eski vekilin babasının cenazesine katıldıAhmet Davutoğlu, AK Parti'li eski vekilin babasının cenazesine katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları Bayburt Bayburt Valiliği Erzurum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Berna Laçin: Senin ağzını silerim

Berna Laçin: Senin ağzını silerim

Havalimanına ilk kez gitti! Olay çıkış!..

Havalimanına ilk kez gitti! Olay çıkış!..

Danıştay Başkanı Güngör'den flaş açıklama!

Danıştay Başkanı Güngör'den flaş açıklama!

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Feci kaza! Hız göstergesi bakın kaçta takılı kaldı

Feci kaza! Hız göstergesi bakın kaçta takılı kaldı

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Kapadokya alanı kanun teklifi kabul edildi

Kapadokya alanı kanun teklifi kabul edildi

Dereye tarım ilacı karıştı, balıklar öldü

Dereye tarım ilacı karıştı, balıklar öldü

İstanbul'da "Kurt Kapanı 7" denetimi

İstanbul'da "Kurt Kapanı 7" denetimi

Anadolu Ajansı muhabiri uçurumdan yuvarlandı

Anadolu Ajansı muhabiri uçurumdan yuvarlandı

Gören hayran kalıyor! Yumurta kabukları sanat eserine dönüşüyor

Gören hayran kalıyor! Yumurta kabukları sanat eserine dönüşüyor

Bin 200 kilogramlık at görenleri şaşırtıyor

'Bir eş arıyoruz ama bulamıyoruz!' Onu gören şaşkına dönüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.