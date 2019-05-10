GÜNCELLEME 2 - AA muhabirini arama çalışmaları sürüyor

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?

AFAD, UMKE, 112, Jandarma, Karayolları, Özel İdare başta olmak üzere ilgili bütün ekiplerin süratle olay mahalline yönlendirildiği aktarılan açıklamada, olay mahallinde Bayburt Valiliği koordinasyonunda devletin ilgili birimleri tarafından çevre illerle koordineli şekilde her türlü tedbirin alındığı, arama kurtarma faaliyetinin etkin şekilde sürdürüldüğü kaydedildi.

Bayburt Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Nişancı'nın Derebaşı mevkisinde Karayolları tarafından sürdürülen yol açma çalışmalarını görüntülerken ayağının kayması sonucu saat 12.00 sularında uçuruma yuvarlandığı bilgisinin alındığı belirtildi.

AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekiplerinden oluşan 100 kişi, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Aramalar sırasında drone da kullanılıyor.

Nişancı'nın düştüğü bölgeye gelen Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, çalışmalar hakkında AFAD Bayburt Müdürü Adil Arslan, İl Sağlık Müdürü İlker Hancı ve diğer ilgililerden bilgi aldı.

Öte yandan, ekiplerin arama yapılan bölgede Nişancı'nın fotoğraf makinesi, kamerası ve kimliğini buldukları da öğrenildi.

- Erzurum'dan özel ekipler bölgeye gönderildi

Nişancı'nın bulunması amacıyla Erzurum'dan da İl Jandarma Komutanlığına bağlı arama kurtarmada uzman 6 kişilik özel ekip helikopterle bölgeye gönderildi.

Bu ekip ile çalışmalarına destek olması için jandarma arama kurtarma köpeği "Gurbet" de bölgeye götürüldü.

Erzurum'dan ayrıca AFAD'tan 5 kişilik tam donanımlı eğitmen düzeyindeki özel dağcı ekip de arama çalışmalarına katılmak için Bayburt'a sevk edildi.

