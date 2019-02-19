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GÜNCELLEME 2 - Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 11:50 | Son Güncelleme

Haklarında gözaltı kararı verilen 146 şüpheliden 96'sı yakalandı - Suç örgütü tarafından kullanıldığı belirlenen bin 520 hesaptan 278'indeki incelemede, 30 milyon 240 bin lira para hareketi olduğu tespit edildi BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Adana merkezli 11 ilde başlatılan yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 96 zanlı gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen 146 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana, Şırnak, Konya, Antalya, Gaziantep, İzmir, Çanakkale, İstanbul, Aydın, Mersin ve Adıyaman'da şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda ekipler, şüphelilerin adreslerinde yaptıkları aramalarda bazı dijital materyallere el koydu.

Operasyonda, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 96 şüpheli gözaltına alındı.

Haklarında gözaltı kararı çıkarılan diğer 50 zanlı aranıyor.

- "Hesaplarda 30 milyon 240 bin lira para hareketi"

Adana Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, KKTC bağlantılı internet sitelerinde bahis oynatan yasa dışı bahis örgütünün, kazandığı yüklü miktardaki paraları yurt dışına aktararak devleti zarara uğrattıklarının değerlendirildiği bildirildi.

Operasyonda 96 şüphelinin yakalandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalışmalarda, suç örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen bin 520 hesaptan 278'inde bugüne kadar yapılan incelemede, 30 milyon 240 bin lira para hareketi olduğu belirlenmiştir. Şüphelilere ait bloke kararı aldırılan bin 242 hesaptaki incelemeler ise devam etmektedir. Öte yandan, şüphelilerin yasa dışı bahis oynatmaktan kazandığı değerlendirilen 611 bin 500 lira ile 21 araç ve toplam 60 bin metrekare büyüklüğündeki 23 ayrı taşınmaza mahkeme kararı gereğince el konulmuştur."

GÜNCELLEME 2 - Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonu

- Haklarında gözaltı kararı verilen 146 şüpheliden 96'sı yakalandı - Suç örgütü tarafından kullanıldığı belirlenen bin 520 hesaptan 278'indeki incelemede, 30 milyon 240 bin lira para hareketi olduğu tespit edildi BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Adana merkezli 11 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Adana merkezli 11 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Adana merkezli 11 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Adana merkezli 11 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Adana merkezli 11 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Adana merkezli 11 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Adana merkezli 11 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Adana merkezli 11 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Adana merkezli 11 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Adana merkezli 11 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Adana merkezli 11 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Adana merkezli 11 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Adana merkezli 11 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Adana merkezli 11 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Adana merkezli 11 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Adana merkezli 11 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Adana merkezli 11 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Adana merkezli 11 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Adana merkezli 11 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Adana merkezli 11 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Adana merkezli 11 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Adana merkezli 11 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Adana merkezli 11 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Adana merkezli 11 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Adana merkezli 11 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Adana merkezli 11 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Adana merkezli 11 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Adana merkezli 11 ilde yasa dışı bahis operasyonu
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Anahtar Kelimeler:
adana operasyon yasa dışı bahis

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