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GÜNCELLEME 2 - Adana'da fabrikada yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 03:42 | Son Güncelleme

Narenciye farikasında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor - Fabrikanın paketleme bölümünde çıktığı tespit edilen yangın kısmen kontrol altına alındı - Yangın nedeniyle yaklaşık 4 bin ton narenciyenin zarar görmüş olabileceği değerlendiriliyor YANGININ KISMEN KONTROL ALTINA ALINMASI VE GÖRGÜ TANIĞI İLE RÖPORTAJ EKLENDİ

Adana'da bir narenciye fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Merkez Seyhan ilçesi Gökçeler Mahallesi'ndeki narenciye fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve önlem amaçlı ambulans sevk edildi.

Fabrikanın paketleme bölümünde çıktığı belirlenen yangının söndürülmesi çalışmalarına Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de destek veriyor.

Kısmen kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Öte yandan yangın nedeniyle yaklaşık 4 bin ton narenciyenin zarar görmüş olabileceği değerlendiriliyor.

Görgü tanıklarından İbrahim İçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yandaki plastik fabrikasını sahibiyim. Fabrikamın damında bulunduğum sırada narenciye fabrikasını çatısından önce büyük bir kıvılcım çıktı. Yangın bir anda büyüdü. Bu arada biz de itfaiyeye haber verdik." dedi.

GÜNCELLEME 2 - Adana'da fabrikada yangın

- Narenciye farikasında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor - Fabrikanın paketleme bölümünde çıktığı tespit edilen yangın kısmen kontrol altına alındı - Yangın nedeniyle yaklaşık 4 bin ton narenciyenin zarar görmüş olabileceği değerlend

Adana'da fabrikada yangın

Adana'da fabrikada yangın

Adana'da fabrikada yangın

Adana'da fabrikada yangın

Adana'da fabrikada yangın

Adana'da fabrikada yangın

Adana'da fabrikada yangın

Adana'da fabrikada yangın

Adana'da fabrikada yangın

Adana'da fabrikada yangın

Adana'da fabrikada yangın

Adana'da fabrikada yangın

Adana'da fabrikada yangın

Adana'da fabrikada yangın

Adana'da fabrikada yangın

Adana'da fabrikada yangın

Adana'da fabrikada yangın

Adana'da fabrikada yangın
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Anahtar Kelimeler:
adana fabrika narenciye yangın

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