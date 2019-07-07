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GÜNCELLEME 2 - Adana'da geri dönüşüm tesisinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 20:06 | Son Güncelleme

Merkez Seyhan ilçesinde çıkan ve kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekibinin yanı sıra TOMA ve yangın söndürme helikopteri müdahale etti - Kontrol altına alınan yangında geri dönüşüm tesisi ile 2 araç kullanılamaz hale geldi, 6 iş yeri de zarar gördü GELİŞMELER EKLENDİ

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yeşiloba Mahallesi'ndeki plastik geri dönüşüm tesisinden dumanlar yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri çok sayıda araçla yangına müdahale etti.

Yangın nedeniyle tesiste zaman zaman patlama sesleri de duyuldu.

Ekiplerin müdahalede bulunduğu bölgede polis ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı.

İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını denetledi.

Kısa sürede büyüyen yangına müdahalede itfaiye ekibinin yetersiz kalması üzerine İl Emniyet Müdürü Aktaş'ın talimatıyla Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi.

Olay yerine gelen 6 TOMA'nın yanı sıra yangın söndürme helikopteri de çalışmaya dahil oldu.

Öte yandan yangın, bitişikteki makine imalathanesine de sıçradı. Buradaki LPG tankının patlama riskinin bulunması nedeniyle çevredekiler polis ekipleri tarafından uzaklaştırıldı.

Bu arada olay yerine Vali Vekili Mustafa Aydın da gelerek çalışmaları izledi.

- 3 saatte kontrol altına alındı

Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede geri dönüşüm tesisi ile içindeki bir tır ve iş makinesi kullanılamaz hale geldi, 6 iş yeri de zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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