GÜNCELLEME 2 - Adana'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde kavga sırasında silahla vurulan üç kişiden biri hayatını kaybetti, ikisi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan anne ve iki oğlu tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Hacımirzalı Mahallesi'nde, Çevre Yolu'nda Emrah Gürbüz (29) ile kız kardeşinin eski kocası Cihangir Kuşvuran (30), Mehmet Ali Örs (34) ve Necati Göksoy (29) arasında borç meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma, kavgaya dönüştü.

Emrah Gürbüz'ün pompalı tüfekle ateş açması sonucu Kuşvuran, Örs ve Göksoy yaralandı. Açılan ateş nedeniyle bazı araçların camlarının da zarar gördüğü kavganın ardından şüpheli olay yerinden kaçtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Cihangir Kuşvuran, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mehmet Ali Örs ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Diğer yaralı Necati Göksoy ise tedavisinin ardından polis tarafından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

- Annesi ve ağabeyi de gözaltına alındı

Soruşturmayı sürdüren ekipler, Emrah Gürbüz'ün ifadeleri doğrultusunda annesi Dudu ve ağabeyi Erkan Gürbüz de "yardım ve yataklık ile silah temin etme" suçlarından gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Olayla ilgili baba Erol Gürbüz'ün de arandığı öğrenildi.

