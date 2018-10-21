GÜNCELLEME 2 - Adana'da üç çocuk evde ölü bulundu

Adana'da bir evde üç çocuk ölü bulundu, yaralı anne hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Geçitli Mahallesi'ndeki tek katlı evine giden baba Cabbar C, kapıyı kırarak girdiği evde çocukları Sema Nur (9), Mahmut (6) ve Mehmet Emin'in (11) cansız bedenleriyle karşılaştı.

Evde yaralı halde bulunan anne Selma C. ise 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bıçakla öldürüldüğü belirlenen 3 kardeşin cenazesi, Jandarma ekipleri ve savcının evdeki incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Çocukların cenazeleri otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Cenazelerin, olayın yaşandığı mahalledeki mezarlıkta toprağa verileceği belirtildi.

Jandarmanın, cinnet getiren kadının çocuklarını öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunduğu ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.

Ailenin komşusu Murat Aslan, gazetecilere, çiftçi baba Cabbar C'nin seradan eve geldiğinde kapının kilitli olduğunu fark etmesi üzerine bir arkadaşından yardım istediğini belirtti.

Babanın arkadaşıyla kapıyı kırıp eve girdiğini dile getiren Aslan, "Baba eve girdiğinde üç çocuğunun ölmüş, eşinin de yaralı olduğunu görmüş. Sinir krizi geçirmiş. Biz o sırada kıraathanedeydik. Olayı duyar duymaz eve koştuk. Şoke olduk, kanımız dondu." diye konuştu.