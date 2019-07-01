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GÜNCELLEME 2 - Afganistan'ın başkenti Kabil'de terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 16:05 | Son Güncelleme

Silahlı saldırganlar Savunma Bakanlığı önünde bomba yüklü araç patlattı, çevreye ateş açtı - Patlamada 3 kişi hayatını kaybederken, ardından yaşanan çatışmada ilk belirlemelere göre 105 kişi yaralandı - Polis güçleri ve Afgan özel kuvvetlerine bağlı birlikler bölgeyi kordona aldı - Çatışma sürüyor YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, ÖLÜ SAYISI VE DETAYLAR EKLENDİ

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'in Pul-i Mahmud Han bölgesinde silahlı saldırganların Savunma Bakanlığı Lojistik ve Mühendislik Başkanlığı önünde bomba yüklü aracı patlatması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, patlamanın ardından yaşanan çatışmada da en az 105 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, yaptığı açıklamada, silahlı saldırganların sabah saatlerinde kent merkezindeki Savunma Bakanlığı Lojistik ve Mühendislik Başkanlığı binası önünde bomba yüklü aracı patlatmasının ardından binaya ateş açmaya başladığını ve güvenlik güçleriyle çatışmaya girdiğini söyledi.

Rahimi, saldırıda 3 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Vahid Mayar da kent merkezinde geniş bir alanda hissedilen şiddetli patlama ve ardından çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 105 kişinin yaralandığını bildirdi.

Mayar, yaralılardan 26'sının çocuk, 5'inin de kadın olduğunu vurguladı.

Polis güçleri ve Afgan özel kuvvetlerine bağlı birlikler bölgeyi kordona alırken, çatışmanın devam ettiği bildirildi.

Saldırıyı Taliban üstlendi.

Olayın, Taliban temsilcilerinin Katar'ın başkenti Doha'da ABD'li yetkililer ile barış sürecine ilişkin müzakereler yürüttüğü bir döneme denk gelmesi dikkati çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Kabil

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