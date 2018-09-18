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GÜNCELLEME 2 - Afrin'de 9 YPG/PKK'lı teröristin yakalanması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 23:25 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı sırasında 2 askerin şehit edilmesi olayına karışan 9 YPG/PKK'lı terörist tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Suriye'de Afrin'in Raco beldesinde jandarma istihbarat ve terörle mücadele birimlerince düzenlenen operasyon sayesinde yakalanarak MİT tarafından Türkiye'ye getirilen 9 terörist tutuklandı.

Zeytin Dalı Harekatı sırasında Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit edilmesi ve akabinde Usta'nın naaşının kaçırılması olayına karışan 9 teröristin, Hatay İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Teröristler, geniş güvenlik önlemleri altında Hatay Adliyesi'ne götürüldü.

Adliye önüne elinde Türk bayrağıyla gelen 70 yaşındaki Fatma İzzettinoğlu ise teröristlere tepki gösterdi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından teröristler, "kasten öldürme", "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozmak" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Teröristlerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

- Savcılıktan açıklama

Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler M.C, A.M, C.M, F.K, H.K, İ.M, M.M.K, İ.M. ve R.M'nin Raco'da yakalandığını hatırlattı.

Zanlıların "silahlı terör örgütü üyesi olmak", "kasten öldürmek" ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlarından Hatay Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine tutuklanmaları talebiyle sevk edildiğini aktaran Ataman, şüphelilerin tutuklanmalarına karar verildiğini kaydetti.

Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit edilmesi ve akabinde Usta'nın naaşının kaçırılması olayına karışan 9 terörist, 14 Eylül Cuma günü Suriye'nin Afrin kentinde jandarma istihbarat ve terörle mücadele birimleri ile MİT'in çalışmasıyla yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
hatay PKK terörist tutuklama YPG

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