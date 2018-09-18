GÜNCELLEME 2 - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 28 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün su kanalına devrilmesi sonucu 7 kişi öldü, 28 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kamil Koç firmasına ait Deniz Gökçe'nin kullandığı 07 ZY 555 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 15. kilometresindeki Damlalı Boğazı mevkisinde boş su kanalına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.
Sürücü Gökçe ile otobüsteki Hasan Işık, Mustafa Mercan, Ahmet Bacak, Sabri Demir, Mustafa Efe Malkoç ile Süleyman Başar, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan 28 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
Cenazeler, incelemenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan karayolunun tek şeridi, otobüsün kaldırılması ve temizlik çalışmaları sonrası yeniden açıldı.
Erdoğan'a hediye edilen uçakla ilgili dikkat çeken yazı!
Bunun adı barbarlık! 50 kız çocuğu toplu halde sünnet edildi!
Suriye'den gelen açıklamada çok önemli 'Türk askeri' detayı
Karısının görüntülerini gizli çekerek sosyal medyada yayınladı!
Kan grubunuz cinsel ilişkinizi etkiliyor!
Adana'da milyoner hırsız şaşkınlığı
Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike
İYİ Parti ve CHP'de ittifak bombası! İşte Ankara için konuşulan ortak aday
Yeni sağ parti kuruluyor! Adalet Partisi ve Doğru Yol Parti’sinin eski isimleri harekete geçti
iOS 12 güncellemesi ne zaman yayınlanacak? iOS 12 hangi cihazları destekliyor? iOS 12 dönemi başladı
Özel okul teşvik tercih sonuçları açıklandı! 2018-2019 öğrenci teşvik desteği sorgulama
Okuyucu Yorumları 0 yorum