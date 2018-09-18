HABER

GÜNCELLEME 2 - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 28 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 12:58 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar-Antalya karayolunda boş su kanalına devrilen otobüsteki 7 kişi hayatını kaybetti - Kazada yaralanan 28 kişi hastanelere kaldırıldı SÜRÜCÜ VE ÖLENLERİN İSİMLERİ EKLENDİ

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün su kanalına devrilmesi sonucu 7 kişi öldü, 28 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kamil Koç firmasına ait Deniz Gökçe'nin kullandığı 07 ZY 555 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 15. kilometresindeki Damlalı Boğazı mevkisinde boş su kanalına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.

Sürücü Gökçe ile otobüsteki Hasan Işık, Mustafa Mercan, Ahmet Bacak, Sabri Demir, Mustafa Efe Malkoç ile Süleyman Başar, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan 28 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Cenazeler, incelemenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan karayolunun tek şeridi, otobüsün kaldırılması ve temizlik çalışmaları sonrası yeniden açıldı.

PARTNERYeşilçam'ın gamzeli güzeliydiYeşilçam'ın gamzeli güzeliydi
İznik Gölü’ne 500 bin yavru sazan bırakıldıİznik Gölü’ne 500 bin yavru sazan bırakıldı
İsrail polisinden Mescid-i Aksa korumalarına ve cemaate saldırıİsrail polisinden Mescid-i Aksa korumalarına ve cemaate saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar otobüs kazası

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan 'Haber bekleyin' talimatı! İstifa edecekler

Erdoğan'dan 'Haber bekleyin' talimatı! İstifa edecekler

Aleyna Tilki ağlayarak paylaştı! Emrah Karaduman ve Aleyna Tilki ayrıldı mı?

Aleyna Tilki ağlayarak paylaştı! Emrah Karaduman ve Aleyna Tilki ayrıldı mı?

Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Yeni sağ parti kuruluyor! Adalet Partisi ve Doğru Yol Parti’sinin eski isimleri harekete geçti

Yeni sağ parti kuruluyor! Adalet Partisi ve Doğru Yol Parti’sinin eski isimleri harekete geçti

Son dakika! Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi

Son dakika! Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hesabını verecekler' demişti... Stokçulara baskınlar başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hesabını verecekler' demişti... Stokçulara baskınlar başladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çanakkale'de termik santralde patlama!

Çanakkale'de termik santralde patlama!

Hakim yardımcılığı geliyor! Adalet Bakanı Gül duyurdu

Hakim yardımcılığı geliyor! Adalet Bakanı Gül duyurdu

Liseli Ayten cinayetinde korkunç iddia: Öldürdükten sonra tecavüze etti

Liseli Ayten cinayetinde korkunç iddia: Öldürdükten sonra tecavüze etti

Roma, Bizans ve Osmanlı aynı yolu kullanmış

Roma, Bizans ve Osmanlı aynı yolu kullanmış

Afyonkarahisar'daki otobüs kazasında kahreden tesadüf...

Afyonkarahisar'daki otobüs kazasında kahreden tesadüf...

Bu da Fetullah Gülen'in Köftesi!

Bu da Fetullah Gülen'in Köftesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.