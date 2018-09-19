GÜNCELLEME 2 - Akçakale Belediye Başkanının aracına silahlı saldırı

"Sevenlerimizin ve çok kıymetli Akçakaleli hemşehrilerimin duası bizleri korudu. İçinde bulunduğumuz zırhlı makam aracı olası bir faciayı ve yaralanmaları önlemiştir. Konu imar affıyla birlikte Adnan Menderes Mahallemizde kaçak yapı inşa etmek isteyen bir grup tarafından öncelikle yıkım ekibimizin ve zabıta memurlarımızın olay yerinde darbedilip araçlara zarar vermesiyle cereyan etmiş. Yaşanan bu olay sonrası ben ve koruma ekibi arkadaşlarım yarım saat sonra olay yerine intikal edip hem çalışma arkadaşlarımızı görmek, hem de olayı sulh etmek istedik. Olay yerine varır varmaz 8 araçlık bir pusu kurulduğunu fark ettik. Araçtan inmeye fırsat bile olmadan araçlarımız bahsi geçen kişiler tarafından silahlarla tarandı. Bizim tek derdimiz Akçakale ve Akçakale halkıdır. Baskılar ve zorbalıklar ilçemize hizmet aşkımızı ve şevkimizi engelleyemez. Bu tür oluşumlara şimdiye kadar izin vermediğimiz gibi bundan sonra da izin vermeyeceğiz."

- Soruşturma kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı

İlçede olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramada 3 silah ele geçirildi.

Zanlılar, ilçedeki işlemlerinin ardından Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine sevk edildi.

