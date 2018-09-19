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GÜNCELLEME 2 - Akçakale Belediye Başkanının aracına silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 20:34 | Son Güncelleme

Saldırıya ilişkin 10 şüpheli gözaltına alındı, zanlıların ev ve iş yerlerinde 3 silah ele geçirildi GÖZALTI SAYISI VE DETAY EKLENDİ

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan'ın bulunduğu araca yönelik saldırıya ilişkin 10 şüpheli gözaltına alındı.

İlçenin Adnan Menderes Mahallesi'nde Ayhan ile beraberindekiler yapılan çalışmaları inceledikten sonra mahalleden ayrılmak üzereyken aracın önünü bir grup araçlarla kesti.

Araçlardan inen kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, Ayhan'ın bulunduğu araca av tüfeği, taş, sopa ve baltayla saldırdı.

Korumaların müdahale ettiği olay sırasında Belediye Başkanı Ayhan'ın bulunduğu araç bölgeden uzaklaştırıldı.

Saldırı sırasında zırhlı aracın camları kırıldı ve hasar oluştu.

Olayın ardından Ayhan, Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek saldırıyla ilgili ifade verdi.
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- "Zırhlı makam aracı olası bir faciayı ve yaralanmaları önledi"

Ayhan, yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde içinde bulunduğu makam aracına kalabalık bir grubun uzun namlulu silahlarla saldırdığını belirtti.

Saldırıda kendisinin ve koruma görevlilerinin yaralanmadığını ifade eden Ayhan, şunları kaydetti:

"Sevenlerimizin ve çok kıymetli Akçakaleli hemşehrilerimin duası bizleri korudu. İçinde bulunduğumuz zırhlı makam aracı olası bir faciayı ve yaralanmaları önlemiştir. Konu imar affıyla birlikte Adnan Menderes Mahallemizde kaçak yapı inşa etmek isteyen bir grup tarafından öncelikle yıkım ekibimizin ve zabıta memurlarımızın olay yerinde darbedilip araçlara zarar vermesiyle cereyan etmiş. Yaşanan bu olay sonrası ben ve koruma ekibi arkadaşlarım yarım saat sonra olay yerine intikal edip hem çalışma arkadaşlarımızı görmek, hem de olayı sulh etmek istedik. Olay yerine varır varmaz 8 araçlık bir pusu kurulduğunu fark ettik. Araçtan inmeye fırsat bile olmadan araçlarımız bahsi geçen kişiler tarafından silahlarla tarandı. Bizim tek derdimiz Akçakale ve Akçakale halkıdır. Baskılar ve zorbalıklar ilçemize hizmet aşkımızı ve şevkimizi engelleyemez. Bu tür oluşumlara şimdiye kadar izin vermediğimiz gibi bundan sonra da izin vermeyeceğiz."

- Soruşturma kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı

İlçede olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramada 3 silah ele geçirildi.

Zanlılar, ilçedeki işlemlerinin ardından Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine sevk edildi.

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Akçakale Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan gözaltı

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