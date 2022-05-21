GÜNCELLEME 2 - Amanos Dağları eteklerinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Hatay'ın Belen ilçesi Amanos Dağları eteklerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Sarımazı Mahallesi kırsalındaki ormanlık alandan dumanların yükselmesi üzerine, olay yerine yangın helikopterleri ile Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine ait çok sayıda arasöz ve işçi sevk edildi.

Kızılçam ormanlık alanındaki yangın, ekipler tarafından kontrol altına alındı.

- "Halk PKK'nın çıkardığını düşünüyor paylaşımları gerçeği yansıtmıyor"

Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Belen sınırlarında çıkan yangının kısa sürede kontrol alındığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya kaynaklarında 'Hatay Belen'de orman yangını. Halk PKK'nın çıkardığını düşünüyor' şeklindeki paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Ormanlık alanın yakınındaki bir restoranın çalışanları tarafından restorana ait çöplerin bir yere biriktirilerek yakılması esnasında rüzgarın etkisiyle yangının sıçrayarak büyüdüğü ortaya çıkmıştır. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınarak konuyla ilgili tahkikat devam ettirilmektedir."

