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GÜNCELLEME 2 - Anadolu Otoyolu'nda tır yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 16:41 | Son Güncelleme

Otoyolun Bolu kesiminde seyir halindeyken yanmaya başlayan tır nedeniyle ulaşıma kapatılan İstanbul istikameti açılırken, Ankara yönünde trafik akışı kontrollü sağlanıyor YOL DURUMU VE DETAYLAR EKLENDİ

Otoyolun Bolu kesiminde seyir halindeyken yanmaya başlayan tır nedeniyle ulaşıma kapatılan İstanbul istikameti açılırken, Ankara yönünde trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nda Ankara istikametine giden Uğur Y'nin kullandığı 33 F 6303 plakalı tır, Köroğlu Park mevkisinde alev aldı.

Durumu fark eden sürücü tırı emniyet şeridine çekerek, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Tırda yüklü bulunan kozmetik ve tıbbi ürünler ile buzdolabı gibi eşyalar, bölgeye sevk edilen iş makinesi yardımıyla boşaltıldı.

Yangın nedeniyle Anadolu Otoyolu çift yönlü ulaşıma kapatılırken, bölgede araç kuyruğu oluştu. Ekipler araçları Doğu gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirdi.

İtfaiye ve kara yolları ekiplerinin çalışmasının ardından İstanbul istikameti ulaşıma açılırken, Ankara yönünde trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

GÜNCELLEME 2 - Anadolu Otoyolu'nda tır yangını

- Otoyolun Bolu kesiminde seyir halindeyken yanmaya başlayan tır nedeniyle ulaşıma kapatılan İstanbul istikameti açılırken, Ankara yönünde trafik akışı kontrollü sağlanıyor YOL DURUMU VE DETAYLAR EKLENDİ

Anadolu Otoyolu'nda tır yangını

Anadolu Otoyolu'nda tır yangını

Anadolu Otoyolu'nda tır yangını

Anadolu Otoyolu'nda tır yangını

Anadolu Otoyolu'nda tır yangını

Anadolu Otoyolu'nda tır yangını

Anadolu Otoyolu'nda tır yangını

Anadolu Otoyolu'nda tır yangını

Anadolu Otoyolu'nda tır yangını

Anadolu Otoyolu'nda tır yangını

Anadolu Otoyolu'nda tır yangını

Anadolu Otoyolu'nda tır yangını

Anadolu Otoyolu'nda tır yangını

Anadolu Otoyolu'nda tır yangını

Anadolu Otoyolu'nda tır yangını

Anadolu Otoyolu'nda tır yangını

Anadolu Otoyolu'nda tır yangını

Anadolu Otoyolu'nda tır yangını

Anadolu Otoyolu'nda tır yangını

Anadolu Otoyolu'nda tır yangını

Anadolu Otoyolu'nda tır yangını

Anadolu Otoyolu'nda tır yangını

Anadolu Otoyolu'nda tır yangını

Anadolu Otoyolu'nda tır yangını
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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Otoyolu TIR yangını Trafik Akışı ulaşım

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