HABER

GÜNCELLEME 2 - Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazası ulaşımı aksattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 20:25 | Son Güncelleme

Otoyolun Bolu kesiminde meydana gelen zincirleme kazaya karışan araçların yanması nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı YOLUN ULAŞIMA AÇILMASI EKLENDİ

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasına karışan araçların yanması nedeniyle trafiğe kapanan yolda ulaşım normale döndü.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Yeniçağ gişeleri mevkisi İstanbul yönünde S.D. idaresindeki 38 D 0861 plakalı kamyon, İran uyruklu B.H'nin kullandığı kimyasal madde yüklü tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tır, yola devrildi.

Bu sırada aynı yönde seyreden S.M. yönetimindeki 14 EM 322 plakalı hafif ticari araç kaza yapan araçlara çarptı.

Araçların alev alması üzerine kaza yerine itfaiye, karayolları, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, otoyolu çift yönlü ulaşıma kapattı.

Yaralanan 6 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince yanan araçların söndürülmesinin ardından yolun Ankara yönü ulaşıma açıldı.

İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu, araçlar Yeniçağ gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirildi.

Araçların çekiciyle kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından yaklaşık 6 saat kapalı kalan otoyolun İstanbul yönü de ulaşıma açıldı.

2 aylık hamileydi! Evden çıktığı anda takip etmeye başlayıp...2 aylık hamileydi! Evden çıktığı anda takip etmeye başlayıp...
Tezkeresine 5 gün kala kaza kurşunu ile şehit oldu (2)Tezkeresine 5 gün kala kaza kurşunu ile şehit oldu (2)
Konyaaltı Sahili’nde mavi bayrak kriziKonyaaltı Sahili’nde mavi bayrak krizi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Otoyolu Bolu itfaiye Kaza

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konyaaltı Sahili’nde mavi bayrak krizi

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmenin atama takvimini açıkladı

MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmenin atama takvimini açıkladı

Çaldığı parayı ödeyeceğini söyledi, adli kontrolle serbest kaldı

139 bin lira çaldı, polisle çatıştı ve serbest kaldı! Akıllara durgunluk veren olay

Mersin'de yük treninin minibüse çarptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Dehşete düşüren kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kartal'daki çöken bina davası ertelendi

21 kişi hayatını kaybetmişti! Facianın davası başladı, mağdurların sözleri kan dondurdu

Gezi Parkı eylemleri davasında duruşma yarına ertelendi

Gezi Parkı davasında sanıklar savunma yaptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.