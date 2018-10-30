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GÜNCELLEME 2 - Anaokulunda yıkılma tehlikesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 14:54 | Son Güncelleme

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir anaokulunun binasının duvarlarında çatlak oluştu - Yıkılma tehlikesine karşı okulun etrafında güvenlik önlemi alındı - Okul çalışanları güvenlik şeridini geçerek okuldaki eşyaları tahliye etti VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir anaokulunun binasının duvarlarında derin çatlaklar oluştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tek katlı Zübeyde Hanım Anaokulunun binasının duvarlarında, personel ve öğrencilerin bulunmadığı saatlerde geniş çatlaklar meydana geldi.

Okul idaresinin haber vermesi üzerine, Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü itfaiye ekipleri tarafından yıkılma tehlikesi oluşan binanın elektrik ve doğal gaz bağlantısı kesildi.

Polis, binanın etrafında güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, yıkılma tehlikesi nedeniyle öğrencilerin başka bir okulda eğitimine devam edeceğini, olayla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin yanı sıra AFAD ekipleri de binada inceleme yaptı.

Okul çalışanları, güvenlik şeridini geçerek binadaki eşyaları tek tek dışarı çıkardı.

Kamyonete yüklenen eşyalar, Mirza Çalışkan Anaokuluna götürüldü. Eğitime yarından itibaren bu okulda devam edileceği bildirildi.

- Valilikten açıklama

Valilikten yapılan açıklamada, Vezirköprü'de 2012'de hizmete açılan Zübeyde Hanım Anaokulunda, mutfak ve kazan dairesinin zemininde bulunan çökmelerden kaynaklı hasar oluştuğu belirtildi.

Mutfağın duvarında 29 Ekim gecesi yer yer 20 santimetre ayrılma ve bazı kısımlarında yıkılmalar olduğu tespit edildiği bildirilen açıklamada, içeride öğrenci ve personel bulunmadığından herhangi bir yaralanma yaşanmadığı vurgulandı.

Binaya tehlike arz ettiğinden sabah öğrenci ve personelin alınmadığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Adı geçen okulda 2018-2019 eğitim öğretim yılında 2 idareci, 5 öğretmen ve 5 yardımcı personel ile 135 öğrenciye hizmet verilmektedir. İlçe merkezinde Mirza Çalışkan İlk ve Ortaokulu bahçesinde münhal bulunan 5 derslikli anaokulunda bütün personel ve öğrencilerle 31 Ekim Çarşamba gününden itibaren eğitim öğretime devam edilecektir. Gerekli tedbirler alınarak bütün onarımlar yapılıp hazır hale getirilinceye kadar eğitim öğretim bu anaokulunda devam edecektir."

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anaokulu Samsun Vezirköprü yıkılma tehlikesi

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