GÜNCELLEME 2 - Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara'nın Akyurt ilçesinde 06.54'te meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremde, olumsuz bir ihbarın bulunmadığını bildirdi.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Ankara'nın Akyurt ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında olumsuz bir ihbarın bulunmadığı ve gelişmelerin takip edildiği belirtildi.

Ankara Valisi Vasip Şahin de Twitter hesabından, "İlimiz Akyurt ilçe merkezinde meydana gelen 4,5 şiddetindeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Detaylı incelemeler için ekipler sahada çalışmalarına başlamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur." açıklamasını yaptı.

- "Şu ana kadar olumsuz bir durum söz konusu değil"

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Kozayağı Mahallesi'nde 06.42'de 3,8, Ahmetadil Mahallesi'nde ise 06.54'te 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini belirtti.

Depremin ilçe merkezinde, çevre ilçelerde ve Ankara'da hissedildiğini aktaran Ayık, "Mahalle muhtarlarımızla irtibat halindeyiz. Çok şükür şu ana kadar olumsuz bir durum söz konusu değil. Deprem bölgesindeki mahallelerimizde, ilçemizde ve Ankara'da depremi hisseden herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

