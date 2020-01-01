GÜNCELLEME 2 - Ankara'da bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi öldü

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir apartmanın giriş katında çıkan yangında hayatını kaybeden 4 kişinin kimliği belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Karapürçek Mahallesi 439. Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katında sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevre sakinleri itfaiyeye haber verirken, kimileri de bağırarak yardım istedi. Bu sırada yardıma koşan bazı vatandaşlar apartmanda oturanları, zillerine basarak uyandırmaya çalıştı.

İçeriye girmeye çalışan bazı vatandaşlar, dairenin tamamını saran alevler ve küçük çaplı patlamalarla panik yaşadı. Yoğun duman nedeniyle üst katlarda oturanlar balkon ve pencerelere çıkarak itfaiye ekiplerinin gelmesini bekledi.

- Üst katlarda mahsur kalanlar itfaiye merdiveniyle kurtarıldı

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken üst katlarda mahsur kalanlar itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin güçlükle müdahalede bulunduğu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Oksijen tüpü ve gaz maskesi takarak içeri giren ekipler, evdeki iki kişiyi dışarı çıkardı.