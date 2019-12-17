GÜNCELLEME - 2 Antalya'da bir bankada silahlı soygun girişimi

Açıklamada, "Emniyet birimlerimiz olay yerine ivedi bir şekilde intikal etmiş, kendisinin dolandırıldığını, dolandırılmasıyla ilgili dikkat çekmek için böyle bir eyleme giriştiğini ifade eden şahıs, iki emniyet görevlisi ve bir banka güvenlik görevlisi tarafından ikna edilmiş ve eylem sonlandırılmıştır." ifadelerini yer verildi.

- Rehin alınan güvenlik görevlisi olayı anlattı

Rehin alınan bankanın güvenlik görevlisi Gürkan Yurt, zanlının içeriye silahıyla girdiğini belirterek, "Kadınları çıkaralım.' dedim. O da kimseye zarar vermeyeceğini söyledi. Personel ile müşterileri dışarı çıkardık, sadece ben içeride kaldım. Dolandırıldığını söyledi, sadece burayı biliyormuş, buradan bir kaç kere işlem yapmış. Bir emlakçı tarafından dolandırılmış. Emniyet amiri görüştü, kendisini ikna etti. Zaten silahı da sahteymiş, onlarla benim silahımı aldı." diye konuştu.

Bankadaki müşterilerden Dilek Dolu, banka işlemleri için geldiği bankada iki elinde silah olan zanlıyı gördüğünü, sonra kendisi gibi diğer müşterilerinin bankadan çıktığını aktardı.

