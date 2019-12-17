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GÜNCELLEME - 2 Antalya'da bir bankada silahlı soygun girişimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 11:52 | Son Güncelleme

Antalya Valiliği: - "Kendisinin dolandırıldığını ve dolandırılmasıyla ilgili dikkat çekmek için böyle bir eyleme giriştiğini ifade eden şahıs, iki emniyet görevlisi ve bir banka güvenlik görevlisi tarafından ikna edilmiş, eylem sonlandırılmıştır" - Olayda rehin alınan güvenlik görevlisi Gürkan Yurt: - "Kadınları çıkaralım.' dedim. O da kimseye zarar vermeyeceğini söyledi. Personel ile müşterileri dışarı çıkardık, sadece ben içeride kaldım" VALİLİK İLE REHİN ALINAN GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir bankanın şubesinde silahlı soygun girişiminde bulunduğu öne sürülen zanlı, ikna edilerek gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konyaaltı Caddesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir bankanın şubesinde silahlı soygun girişiminde bulunulduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Özel harekat polisleri, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgede hazır bekletildi. Bankanın bulunduğu cadde, araç ve vatandaşların geçişine kapatıldı.

Zanlı J.O. tarafından çalışanları dışarıya çıkarılan bankanın çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.

Bankaya giren İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sinan Demir tarafından ikna edilen zanlı gözaltına alındı.

Zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine götürüldü.

Olay yeri inceleme ekipleri bankada çalışma başlattı.

- Valilikten açıklama

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, Özbekistan uyruklu 40 yaşındaki bir kişinin elinde kurusıkı tabancayla Konyaaltı Caddesi'ndeki bir banka şubesine girdiği, şubede bulunanları dışarıya çıkarttığı bildirildi.

Açıklamada, "Emniyet birimlerimiz olay yerine ivedi bir şekilde intikal etmiş, kendisinin dolandırıldığını, dolandırılmasıyla ilgili dikkat çekmek için böyle bir eyleme giriştiğini ifade eden şahıs, iki emniyet görevlisi ve bir banka güvenlik görevlisi tarafından ikna edilmiş ve eylem sonlandırılmıştır." ifadelerini yer verildi.

- Rehin alınan güvenlik görevlisi olayı anlattı

Rehin alınan bankanın güvenlik görevlisi Gürkan Yurt, zanlının içeriye silahıyla girdiğini belirterek, "Kadınları çıkaralım.' dedim. O da kimseye zarar vermeyeceğini söyledi. Personel ile müşterileri dışarı çıkardık, sadece ben içeride kaldım. Dolandırıldığını söyledi, sadece burayı biliyormuş, buradan bir kaç kere işlem yapmış. Bir emlakçı tarafından dolandırılmış. Emniyet amiri görüştü, kendisini ikna etti. Zaten silahı da sahteymiş, onlarla benim silahımı aldı." diye konuştu.

Bankadaki müşterilerden Dilek Dolu, banka işlemleri için geldiği bankada iki elinde silah olan zanlıyı gördüğünü, sonra kendisi gibi diğer müşterilerinin bankadan çıktığını aktardı.

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