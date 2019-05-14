GÜNCELLEME 2 - Antalya'da kaçak kazı sırasında patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki kırsal bölgede kaçak kazı sırasında meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Doyran Mahallesi Manastır mevkisinde lahit mezarların bulunduğu bölgede kaçak kazı yapıldığı sırada patlama meydana geldi.

Emlakçı Tevfik Sabuncular (41) olay yerinde yaşamını yitirdi, asansör işiyle uğraşan Kenan Gambuk (34) ağır yaralandı. Yaralı, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Gözaltına alınan İ.E, Y.K, A.B. ve Y.Y, jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılıkça serbest bırakıldı.

Jandarma ve Antalya Müze Müdürlüğü yetkililerinin bölgedeki incelemeleri sürüyor.

- Daha önce yerleştirdikleri patlayıcıyı unutmuşlar

Bu arada, şüphelilerin yaklaşık 20 gündür bölgede lahitlerin bulunduğu alanda izinsiz kazı yaptığı öne sürüldü.

Çukurdaki taşın içerisine yerleştirdikleri patlayıcıyı unutan şüphelilerin, birkaç gün sonra aynı taşı farklı bölümünden delmeye çalışırken patlamanın meydana geldiği öğrenildi.

Öte yandan, patlamada kullanılan malzemenin belirlenebilmesi için örneklerin laboratuvar incelemesine gönderileceği belirtildi.

