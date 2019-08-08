GÜNCELLEME 2- Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

Taşağıl Mahallesi'nin Arapbeleni mevkisindeki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere ilk müdahaleyi Manavgat ve Taşağıl Orman İşletme Müdürlüklerinin arozözleri ile çok sayıda orman işçisi yaptı.

Ekipler, yangının yakındaki yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba gösterdi.

Yangına Antalya ve çevre ilçelerden sevk edilen arazöz, itfaiye araçları ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale ediliyor. Bölgede yaşayanlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede etkili olan rüzgarın yangının kısa sürede büyümesine yol açtığını söyledi.

Yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için önlemlerini aldıklarını belirten Dikici, "30 hektar alanda etkili olan yangını kısmen kontrol altına aldık. 21 arazöz, 4 dozer, 4 su tankeri, 7 ilk müdahale aracı, 12 teknik eleman, 105 yangın söndürme işçisiyle yangına müdahale ediyoruz. Sabahın ilk ışıklarıyla yangın söndürme helikopterleriyle havadan da müdahale etmeyi planlıyoruz." dedi.