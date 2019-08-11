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GÜNCELLEME 2 - Antalya'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 18:54 | Son Güncelleme

Kumluca ilçesinde iki bölgede çıkan yangın kontrol altına alındı YANGINLA İLGİLİ DETAYLAR VE ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜNÜN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Mavikent Mahallesi Karaöz mevkisindeki ormanlık alanın iki farklı bölgesinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 helikopter, 12 arazöz, 3 su tankeri, 3 ilk müdahale aracı, 1 dozer, 1 yangın takip aracı ve 80 orman işçisi müdahale etti.

Ekiplerin 1,5 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında 2,5 hektar alan zarar gördü.

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kumluca ilçesi Mavikent beldesi Yenicepınar Ömer mevkisinde orman yangını çıktığını ve ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangının kontrol altına alındığını söyledi.

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