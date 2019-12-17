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GÜNCELLEME 2 - Antalya'da otomobilin köprünün beton blokuna çarptığı kazada ölü sayısı 4'e çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 19:37 | Son Güncelleme

Hayatını kaybeden kadının cenazesi toprağa verildi - Kaza yerinde eylem yapan vatandaşlar bir süreliğine yolu kapattı VATANDAŞLARIN EYLEM YAPMASI EKLENDİ

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin köprünün beton blokuna çarpması sonucu aynı aileden yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Telat Elmas'ın (67) kullandığı 07 L 3145 plakalı otomobilin, D-400 kara yolu Çakalderesi mevkisindeki üst geçit kavşağının beton blokuna çarpması sonucu yaralanan eşi Emine Elmas (62) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Elmas'ın cenazesi, Manavgat Hatipler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Babasını, eşini, oğlunu ve annesini kaybeden Musa Elmas'ın, güçlükle ayakta durduğu görüldü.

Kazada yaralanan Büşra Elmas'ın ise Manavgat'taki özel hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, kaza yerinde toplanan çok sayıda kişi , kaldırımları sökerek yolu taşla kapattı.

Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Levent Ardıç, kavşağın düzeltilmesi gerektiğini belirtti.

Açıklamanın ardından jandarma ve polis ekipleri, eylemin sonlandırılmasını istedi. Vatandaşların eylemlerini sürdürmesi üzerine olay yerine gelen Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, konunun takipçisi olacaklarını, kavşakta yanlışlık tespit edilmesi halinde düzeltileceğini ifade etti.

Vatandaşların bir saat süren eyleminin ardından D-400 Antalya-Alanya karayolu trafiğe açıldı.

Eylem yapanların yanına gelen ve kazada babası, annesi, eşi ile çocuğunu kaybeden Musa Elmas da zor anlar yaşadı. Elmas, uzun süre gözyaşı döktü.

Telat Elmas'ın kullandığı 07 L 3145 plakalı otomobil, D-400 kara yolu Çakalderesi mevkisindeki üst geçit kavşağının beton blokuna çarpmış, kazada sürücü, eşi Emine, gelini Aysel (35), torunları Telat (14) ve Büşra Elmas (9) yaralanmıştı. Yaralılardan sürücü Telat ile gelini Aysel ve torunu Telat Elmas, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatlarını kaybetmiş, cenazeler Manavgat Hatipler Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

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