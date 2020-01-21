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  4. GÜNCELLEME 2 - Antalya'da sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

GÜNCELLEME 2 - Antalya'da sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 15:08 | Son Güncelleme

Yaklaşık 1500 dönümlük alanda etkili olan yangında kullanılmayan iki baraka ile bir sera zarar gördü YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Antalya'da sazlık alanda çıkan ve seraları tehdit eden yangın kontrol altına alındı.

Aksu ilçesi Yamansaz mevkisindeki sazlık alanda, dün gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın şiddetiyle yayılan yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 15 araçla 100 itfaiye eri ve Antalya Orman Bölge Müdürlüğünün 7 arazözüyle müdahalede bulunuldu.

Mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarında ekiplere yardımcı oldu. Yangın bölgesine yakın evleri bulunanlar çektikleri hortumlarla alevlere müdahale etti.

Bölgede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, vatandaşlara ait otomobillerin sazlık alandan uzaklaştırılmasını sağladı.

Yaklaşık 1500 dönümlük alanda etkili olduğu belirtilen yangın, yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı.

Kullanılmayan iki baraka ile bir sera yangında zarar gördü.

Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
itfaiye sazlık yangın

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