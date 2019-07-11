HABER

GÜNCELLEME 2 - Arkadaşının tüfeğinden çıkan saçmalarla hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 21:57 | Son Güncelleme

Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Samsun'un Bafra ilçesinde 17 yaşındaki genç, arkadaşının tüfeğinden çıkan saçmaların göğsüne isabet etmesi sonucu öldü.

İddiaya göre, Alparslan Mahallesi'nde gece yarısı bir düğün salonunun önünde Kadir Elagöz (17) ile R.Ş. (17) şakalaşmaya başladı.

Bu sırada R.Ş'nin elindeki pompalı tüfeğin ateş alması sonucu göğsünden vurulan Elagöz, ağır yaralandı.

R.Ş'nin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elagöz, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Çocuklarının ölüm haberini alan Elagöz'ün yakınları ise hastanede sinir krizi geçirdi.

Elagöz'ün cenazesi, savcının incelemesinin ardından hastanenin morguna kaldırıldı.

Bafra Emniyet Müdürlüğü Çocuk ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, arkadaşıyla hastaneye gelen R.Ş. ile olay anında yanlarında bulunan 5 arkadaşını gözaltına aldı.

Şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerden R.Ş, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

Hepsi aynı şekilde ölüyor! Devlet o hastalığı duyar duymaz seferber olduHepsi aynı şekilde ölüyor! Devlet o hastalığı duyar duymaz seferber oldu
Fatih'te İranlı işadamının 40 bin Dolarını böyle çaldılarFatih'te İranlı işadamının 40 bin Dolarını böyle çaldılar
Ünlü organizatör Shakira’nın Adana’ya gelmesi için kolları sıvadıÜnlü organizatör Shakira’nın Adana’ya gelmesi için kolları sıvadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bafra cinayet

En Çok Okunan Haberler

3 ilde ölümler artıyor! Korkutan tablo

3 ilde ölümler artıyor! Korkutan tablo

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

İBB'den flaş 'Esenler Otogarı' kararı!

İBB'den flaş 'Esenler Otogarı' kararı!

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Asker böyle yakaladı! İşte o teröristler

Asker böyle yakaladı! İşte o teröristler

Sosyal medya ‘fenomeni’ Pelinsu gözaltına alındı

Sosyal medya ‘fenomeni’ Pelinsu gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Ailesini katletti! Astsubay kurşun yağdırdı

Ailesini katletti! Astsubay kurşun yağdırdı

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi davasında karar çıktı

Savcı Kiraz'ın şehit edilmesi davasında karar!

Honaz Tüneli'nde sona gelindi! 4 kenti birbirine bağlayacak

Sona gelindi! 4 kenti birbirine bağlayacak

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı TBMM'de kabul edildi

Turizmde yeni hamle! TBMM'de kabul edildi

Park halindeki araç alev topuna döndü

Park halindeki araç alev topuna döndü

Cumhurbaşkanlığı'ndan 15 Temmuz kısa filmi

Cumhurbaşkanlığı'ndan 15 Temmuz kısa filmi

Afyonkarahisar’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Afyonkarahisar’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.