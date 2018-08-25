GÜNCELLEME 2 - Arnavutköy'de fabrika yangını

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'deki mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Haraççı Mahallesi Madalya Sokak'taki bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Olay yerine çeşitli ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangının bölgedeki fabrikalara sıçrama ihtimaline karşı güvenlik önlemi alan ekipler müdahalesini sürdürürken, fabrikadan zaman zaman patlama sesleri de duyuldu.
Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın tamamen söndürüldü.
TSK acı haberi duyurdu: Şehidimiz var
Ters şeritte aşırı hız yapan YouTuber McSkillet'in korkunç sonu
ABD'nin Türkiye tehdidine Rusya'dan sert tepki
Rizeli ünlü türkücü Ahmet Çakar hayatını kaybetti
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir garip taciz olayı! Hayatının şokunu yaşadı
İstanbul Sultanbeyli'de kan donduran vahşet
MHP tarih verdi ve açıkladı: Af mı geliyor?
Muğla'ya 7 günde 1,5 milyon araç, 10 milyon ziyaretçi
Eski Playbol modeli evinde ölü bulundu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum