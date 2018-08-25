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GÜNCELLEME 2 - Arnavutköy'de fabrika yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 22:14 | Son Güncelleme

Mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'deki mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Haraççı Mahallesi Madalya Sokak'taki bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çeşitli ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının bölgedeki fabrikalara sıçrama ihtimaline karşı güvenlik önlemi alan ekipler müdahalesini sürdürürken, fabrikadan zaman zaman patlama sesleri de duyuldu.

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın tamamen söndürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy mobilya fabrikası yangını

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