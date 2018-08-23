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GÜNCELLEME 2 - Arnavutköy'de fabrikanın asit kazanı patladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 11:42 | Son Güncelleme

İtfaiye ekipleri, patlama nedeniyle oluşan zehirli gazın yayılmasını önlemek için kimyasal müdahale aracıyla çalışma yapıyor - KBRN ekibi tarafında yapılan ölçümlere göre, bölgede riskli bir durum olmadığı belirtildi VALİLİKTEN ALINAN BİLGİ EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de bir fabrikanın asit kazanı patladı.

Alınan bilgiye göre, Hadımköy Mahallesi Kayabaşı Caddesi'ndeki deterjan hammadesi üretilen fabrikanın asit kazanında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, patlama nedeniyle oluşan zehirli gazın yayılmasını önlemek için kimyasal müdahale aracıyla çalışma yapıyor.

Bu arada, yaklaşık bin 500 metrekarelik alana kurulu fabrikaya yakın noktadaki evlerde ikamet eden vatandaşların önlem amacıyla tahliye edildiği belirtildi.

Ayrıca bölgeye tedbir için AFAD ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

Fabrikada bir bekçi bulunduğu ve olay sonrasında dışarı çıktığı öğrenildi.

Bölgeye gelen uzman ekipler, özel kıyafetlerini giyerek fabrikada incelemelerde bulundu.

- "Çevreye yayılan bir risk yok"

Valilik yetkililerinden alınan bilgiye göre, deterjan fabrikasının asit kazanında meydana gelen patlama dolayısıyla Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer Tehlikeli Maddeler (KBRN) ekibi tarafından bölgede ölçüm yapıldı.Ölçümler doğrultusunda etrafa yayılan bir risk bulunmuyor.

Patlamayla ilgili hastanelere sağlık nedeniyle müracaat bulunmadığı, ekiplerin bölgede tedbir amaçlı bekletildiği belirtildi.

GÜNCELLEME 2 - Arnavutköy'de fabrikanın asit kazanı patladı

- İtfaiye ekipleri, patlama nedeniyle oluşan zehirli gazın yayılmasını önlemek için kimyasal müdahale aracıyla çalışma yapıyor - KBRN ekibi tarafında yapılan ölçümlere göre, bölgede riskli bir durum olmadığı belirtildi VALİLİKTEN ALINAN BİLGİ EKLENDİ

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Arnavutköy'de fabrikanın asit kazanı patladı

Arnavutköy'de fabrikanın asit kazanı patladı
2 / 6

Arnavutköy'de fabrikanın asit kazanı patladı

Arnavutköy'de fabrikanın asit kazanı patladı
3 / 6

Arnavutköy'de fabrikanın asit kazanı patladı

Arnavutköy'de fabrikanın asit kazanı patladı
4 / 6

Arnavutköy'de fabrikanın asit kazanı patladı

Arnavutköy'de fabrikanın asit kazanı patladı
5 / 6

Arnavutköy'de fabrikanın asit kazanı patladı

Arnavutköy'de fabrikanın asit kazanı patladı
6 / 6

Arnavutköy'de fabrikanın asit kazanı patladı

Arnavutköy'de fabrikanın asit kazanı patladı
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Anahtar Kelimeler:
Hadımköy itfaiye patlama Valilik

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