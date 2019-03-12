GÜNCELLEME 2 - Avrasya Üniversitesi yerleşkesinde yangın

Yangının hızla büyüdüğünü belirten Sağıroğlu, "Yangın binanın yanmaya müsait dış kaplaması dolayısıyla hızla dış cepheden yayıldı. Binanın üçte biri zarar gördü ve çatıya kadar ulaşan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerimiz soğutma çalışmalarına devam ediyor." dedi.

Sağıroğlu, öğrenci ve personelin hızla tahliye edildiğini aktararak, "Çok şükür dumandan etkilenen ya da yaralanan öğrenci ve personel bulunmuyor." diye konuştu.

- "Allah'a şükür herhangi bir can kaybı yok"

Olay yerine gelen Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrasya Üniversitesine bağlı Yomra ilçesindeki Erdoğan Bayraktar Mimarlık-Mühendislik Fakültesinde sabah 09.00 sularında yangın çıktığını söyledi.

Yangın çıkar çıkmaz kampüsteki öğrenci ve personelin hemen tahliye edildiğini kaydeden Ustaoğlu, "Allah'a şükür herhangi bir can kaybı yok. Ülkemizin 81 ilinden öğrencimizin eğitim gördüğü bir fakülte, ailelerinin tedirgin olmaması açısından bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Herhangi bir tedirginliğe mahal yok, herhangi bir öğrencimizde en ufak bir burun kanaması bile yaşanmamıştır." diye konuştu.

Ustaoğlu, yangının çıkış nedenine ilişkin soğutma işlemi bittikten sonra açıklama yapabileceklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Şu an onunla ilgili bir şey söyleyemiyoruz. Sadece dış cephede ve çatıda meydana gelen bir yangın, içeride katlarda herhangi bir sıkıntı yok şu aşamada. Dış cephe kaplaması ve çatıyı bir anda yangın sarıyor, itfaiyemiz müdahale etmesine rağmen muhtemelen ki malzemeden kaynaklanan seri bir şekilde yangın binanın dış cephesini sarıyor ama Allah'a şükür bir can kaybımız yok."