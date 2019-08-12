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GÜNCELLEME 2 - Balıkesir'de orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 17:48 | Son Güncelleme

Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Alaçam Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına, Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğüne ait 22 arazöz, 4 dozer 4 su tankeri ile 7 yangın söndürme helikopteri müdahale etti.

Bölgeye çevre il ve ilçelerden takviye amacıyla ekipler sevk edildi.

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçıvan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının Dursunbey'e 30 kilometre uzaklıktaki Alaçam Mahallesi ormanlık alanında çıktığını söyledi.

Bahçıvan, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirterek, "Allah devletimize zeval vermesin, tüm ekiplerimiz yoğun bir çalışma yürütüyorlar. Yangın hemen hemen kontrol altına alındı. Yaklaşık 20-25 hektarlık bir alanda zarar oluştu. Yerleşim yerine yakın olduğu için biraz korktuk ama ekipler tedbirini aldılar." diye konuştu.

Ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÜNCELLEME 2 - Balıkesir'de orman yangını

- Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir'de orman yangını
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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Dursunbey orman yangını

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