GÜNCELLEME 2 - Balıkesir'de sağanak

Şiddetli yağış nedeniyle bazı iş yerleri ve evleri su bastı, birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu. Levent semtindeki iki eve yıldırım isabet etti.

"Çok şükür, şimdiye kadar can kaybımız yok. Belediyemize su baskınlarına ilişkin 664 ihbar yapıldı. 28 araç ve 102 personelle aktif çalışıyoruz. Ekiplerimiz 150 civarında iş yerinin su baskınından etkilendiğini ifade ediyor. Bandırma ve Erdek arasındaki Düzler mevkisinde su birikintisinden dolayı trafik tıkandı.

Burada araçlarında mahsur kalan 125 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Arkadaşlarımız görevlerinin başında, çalışma halinde."

- "Ciddi bir kayıp olmamasına seviniyoruz"

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Cumhuriyet Meydanı'nda incelemelerde bulundu.

Yazıcı, bunun bir afet olduğunu ve birçok iş yerini su bastığını belirterek, an itibarıyla mahsur kalan kimsenin olmadığını söyledi.

Ekiplerin tüm ihbarları değerlendirdiğini dile getiren Yazıcı, şöyle konuştu:

"Çok sayıda insan ve araç mağdur durumdan kurtarıldı. Maddi hasarlar var. Can kaybı yok. Erdek'te birkaç köyümüzde yol kapalı. İnşallah bu yolları gece açacağız. Aldığımız bilgiye göre sabaha kadar yağış devam edecek ama bu kadar yoğun değil. Büyük geçmiş olsun, büyük afet. Yarın AFAD ekiplerinin koordinesinde ekipler iş yerlerini gezip hasar tespiti yapılacak.

İş yerlerine yardımlar yapılabilir ya da sigortayla işlerini halledebilirler. Bu kadar yağış olup da ciddi bir kayıp olmamasına seviniyoruz."

