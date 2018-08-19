GÜNCELLEME 2 - Bartın'da minibüs şarampole devrildi

Alınan bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 74 BHD 207 plakalı minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle Kapısuyu mevkisinde kontrolden çıkarak, yaklaşık 200 metre yükseklikten şarampole devrildi.

Kazanın oluşumunda ilk bakışta şoför hatası olabileceğinin değerlendirilebileceğini ifade eden Dirim, "Şu ana kadar tespit edilen 3 vefat, 19 yaralı var. Şu an arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çevrede ciddi arama çalışması yapılması gerekiyor çünkü araç çok hızlı bir şekilde yuvarlanmış. Çevreye dağılmış yaralı ve vefat eden vatandaşların olabileceği düşüncesiyle araştırma yapmak lazım." diye konuştu.

Vali Dirim, vatandaşların da olaya duyarlılık gösterdiğini belirterek, "Herkes üzerine düşeni yapıp, bir an önce kurtarma işlemlerinin bitirilmesi için çalışıyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadesini kullandı.

Bu arada İl Emniyet Müdürü Ogün Vural ve İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı da olay yerinde incelemelerde bulundu.