HABER

GÜNCELLEME 2 - Bartın'da minibüs şarampole devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 19:08 | Son Güncelleme

Kurucaşile ilçesinde, yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 19 kişi yaralandı - Vali Nusret Dirim: - "Şu ana kadar tespit edilen 3 vefat, 19 yaralı var. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çevrede ciddi arama çalışması yapılması gerekiyor çünkü araç çok hızlı bir şekilde yuvarlanmış. Çevreye dağılmış yaralı ve vefat eden vatandaşların olabileceği düşüncesiyle araştırma yapmak lazım" VALİNİN AÇIKLAMASI İLE DETAYLAR EKLENDİ, YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde, minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 74 BHD 207 plakalı minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle Kapısuyu mevkisinde kontrolden çıkarak, yaklaşık 200 metre yükseklikten şarampole devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine arama kurtarma, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada sürücünün de aralarında bulunduğu 19 kişi yaralandı.

Arama kurtarma, itfaiye ve jandarma ekiplerince bulundukları yerden halat yardımıyla çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

Kazanın meydana geldiği dik yamaçtaki kurtarma çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

Ekiplerin, olay yerindeki çalışması sürüyor.

\

- "Çevrede ciddi arama çalışması yapılması gerekiyor"

Olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Nusret Dirim, gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul'dan Cide istikametine giden minibüsün, köylerinde bayramlaşmaya giden vatandaşları taşıdığını belirtti.

Kazanın oluşumunda ilk bakışta şoför hatası olabileceğinin değerlendirilebileceğini ifade eden Dirim, "Şu ana kadar tespit edilen 3 vefat, 19 yaralı var. Şu an arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çevrede ciddi arama çalışması yapılması gerekiyor çünkü araç çok hızlı bir şekilde yuvarlanmış. Çevreye dağılmış yaralı ve vefat eden vatandaşların olabileceği düşüncesiyle araştırma yapmak lazım." diye konuştu.

Vali Dirim, vatandaşların da olaya duyarlılık gösterdiğini belirterek, "Herkes üzerine düşeni yapıp, bir an önce kurtarma işlemlerinin bitirilmesi için çalışıyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadesini kullandı.

Bu arada İl Emniyet Müdürü Ogün Vural ve İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı da olay yerinde incelemelerde bulundu.

GÜNCELLEME 2 - Bartın'da minibüs şarampole devrildi

- Kurucaşile ilçesinde, yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 19 kişi yaralandı - Vali Nusret Dirim: - "Şu ana kadar tespit edilen 3 vefat, 19 yaralı var. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çevrede ciddi arama çalışması yapılma

1 / 11

Bartın'da minibüs şarampole devrildi

Bartın'da minibüs şarampole devrildi
2 / 11

Bartın'da minibüs şarampole devrildi

Bartın'da minibüs şarampole devrildi
3 / 11

Bartın'da minibüs şarampole devrildi

Bartın'da minibüs şarampole devrildi
4 / 11

Bartın'da minibüs şarampole devrildi

Bartın'da minibüs şarampole devrildi
5 / 11

Bartın'da minibüs şarampole devrildi

Bartın'da minibüs şarampole devrildi
6 / 11

Bartın'da minibüs şarampole devrildi

Bartın'da minibüs şarampole devrildi
7 / 11

Bartın'da minibüs şarampole devrildi

Bartın'da minibüs şarampole devrildi
8 / 11

Bartın'da minibüs şarampole devrildi

Bartın'da minibüs şarampole devrildi
9 / 11

Bartın'da minibüs şarampole devrildi

Bartın'da minibüs şarampole devrildi
10 / 11

Bartın'da minibüs şarampole devrildi

Bartın'da minibüs şarampole devrildi
11 / 11

Bartın'da minibüs şarampole devrildi

Bartın'da minibüs şarampole devrildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kaza minibüs ölü şarampol yaralı

En Çok Okunan Haberler

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

Kerime Yıldırım diğer kadın adaylara ahlaksız iftiralar atmış!

Kerime Yıldırım diğer kadın adaylara ahlaksız iftiralar atmış!

89 yaşındaki Gülriz Sururi'den yeni bikinili paylaşım

89 yaşındaki Gülriz Sururi'den yeni bikinili paylaşım

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

İlginizi Çekebilir

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararı!

Hulusi Akar açıkladı: ABD ile yakın zamanda ortak eğitimler başlayacak

Hulusi Akar açıkladı: ABD ile yakın zamanda ortak eğitimler başlayacak

AK Parti kongresine katılan Bülent Arınç'tan sitem: Bir karede bile yer almadık

AK Parti kongresine katılan Bülent Arınç'tan sitem: Bir karede bile yer almadık

Bedelli askerlikte ilk celp dönemleri belli oldu! (Bedelli askerlik celp tarihleri)

Bedelli askerlikte ilk celp dönemleri belli oldu! (Bedelli askerlik celp tarihleri)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çanakkale'de yangın! Alevler binanın çatısına sıçradı

Çanakkale'de yangın! Alevler binanın çatısına sıçradı

Akdeniz sallandı! Korkutan deprem! (Kandilli son depremler)

Akdeniz sallandı! Korkutan deprem! (Kandilli son depremler)

TSK açıkladı! ABD askerleri ile...

TSK açıkladı! ABD askerleri ile...

Havada panik! Yolcu uçakta kalp krizi geçirdi

Havada panik! Yolcu uçakta kalp krizi geçirdi

Bursa'da orman yangını!

Bursa'da orman yangını!

TEM'de 30 kilometrelik araç kuyruğu oluştu!

TEM'de 30 kilometrelik araç kuyruğu oluştu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.