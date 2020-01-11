GÜNCELLEME 2 - Başakşehir'de sanayi sitesinde patlama: 3 yaralı

İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de sanayi sitesinde hava tankının patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde, çalışma sırasında hava tankında patlama meydana geldi.
Patlamada iş yerinde bulunan 3 kişi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, ilk gelen bilgilerde hayatını kaybettiği belirtilen ağır yaralı hastanın hastanede tedavisinin sürdüğünü söyledi.
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