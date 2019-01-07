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GÜNCELLEME 2- Başkentte FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 20:31 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı verilen Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli 100 muvazzaf askerden 70'İ gözaltına alındı GÖZALTI SAYISI EKLENDİ

Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı verilen 100 muvazzaf askerden 70'i gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık olarak arandıkları tespit edilen 100 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde Kara Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon başlattı.

Ankara merkezli 41 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, 70'i şüpheli gözaltına alındı.

Diğer zanlıların yakalanmasına çalışılıyor.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ankesörlü telefon soruşturması FETÖ FETÖ/PDY Kara Kuvvetleri Komutanlığı

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