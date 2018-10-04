HABER

GÜNCELLEME 2 - Batman'da terör saldırısı: 7 şehit, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 13:08 | Son Güncelleme

Gercüş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 7 asker şehit düştü, iki asker yaralandı VALİLİK AÇIKLAMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 7 asker şehit düştü, iki asker yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gercüş ilçesinin Yemişli köyü ile Mardin'in Dargeçit ilçesinin Umutlu köyü kırsalında saat 06.00 sıralarında operasyona giden askerleri taşıyan Kobra tipi zırhlı askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.

Saldırıda 4 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı. Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden 3'ü müdahaleye rağmen şehit oldu, iki askerin tedavisi sürüyor.

Bölgede teröristlerin yakalanması için hava destekli operasyon devam ediyor.

Öte yandan, saldırıda kullanılan el yapımı patlayıcının yola uzun süre önce tuzaklandığı, yolda asfaltlama yapıldığından arama faaliyeti yürütüldüğü sırada patlayıcının dedektör tarafından algılanmadığı öğrenildi.

Batman Valisi Ahmet Deniz, Batman Bölge Devlet Hastanesini ziyaret ederek yaralı askerlerin durumuyla ilgili bilgi aldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Batman İl Jandarma Komutanlığınca Dargeçit ilçesinin Altınoluk köyü kırsalında yürütülen operasyonlar esnasında zırhlı askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirilen saldırıda 4 askerin şehit olduğu, 5 askerin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, tedavi gören askerlerden 3'ünün müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

PARTNERAcun'a adrenalin yaşatan Şeyma Subaşı paylaşımlarıAcun'a adrenalin yaşatan Şeyma Subaşı paylaşımları
Hastanede kadın doktorun odasına gizli kamera yerleştirdiHastanede kadın doktorun odasına gizli kamera yerleştirdi
Fotoğraflar // Kayıp Suudi gazeteciden henüz haber yokFotoğraflar // Kayıp Suudi gazeteciden henüz haber yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Batman terör saldırısı

En Çok Okunan Haberler

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

İşkadını hipnoz edilince korkunç gerçek ortaya çıktı! Ankara’da yan evdeki komşu…

İşkadını hipnoz edilince korkunç gerçek ortaya çıktı! Ankara’da yan evdeki komşu…

KKTC'de iğrenç olay! Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!

KKTC'de iğrenç olay! Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!

Güven Hokna’dan Gökçe Bahadır yorumu: 'S..tük oynamak çok zordur'

Güven Hokna’dan Gökçe Bahadır yorumu: 'S..tük oynamak çok zordur'

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadın doktorun odasında yaptıkları... Bilgisayarından çıktı!

Kadın doktorun odasında yaptıkları... Bilgisayarından çıktı!

İstanbul'daki 'kayıp Suudi gazeteci' bilmecesinde büyük şüphe

İstanbul'daki 'kayıp Suudi gazeteci' bilmecesinde büyük şüphe

Mustafa Tuna-Melih Gökçek tartışmasında bir açıklama daha

Mustafa Tuna-Melih Gökçek tartışmasında bir açıklama daha

DEAŞ’ın sözde kurucuları yakalandı

DEAŞ’ın sözde kurucuları yakalandı

Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan İstanbul için korku uyarı: Tsunami'den kaçış planları yapmalıyız

Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan İstanbul için korku uyarı: Tsunami'den kaçış planları yapmalıyız

Naim Süleymanoğlu'nun babalık davasında karar

Naim Süleymanoğlu'nun babalık davasında karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.